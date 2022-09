Tę chorobę dziecko może przynieść z przedszkola. Jakie objawy ma bostonka?

Nauka

Choroba bostońska, bostonka czy wirus bostoński to pojawiające się określenia dla choroby dłoni, stóp i jamy ustnej. Mimo tego, że jest to choroba najczęściej dotykająca dzieci, które chodzą do żłobka bądź przedszkola, to może się ona pojawiać również u dorosłych. Dowiedz się, czym jest bostonka i jakie są jej objawy.

Zdjęcie Bostonka to choroba, która często dotyka dzieci, uczęszczające do przedszkola lub żłobka / 123RF/PICSEL