Ciekawostki Co się dzieje w twoim ciele, gdy na miesiąc odstawisz alkohol? Wyjaśniamy

Rok 2023 zapowiada się wyjątkowo interesująco pod względem obserwacji astronomicznych. Wprawdzie przez najbliższe miesiące w Polsce nie ujrzymy zaćmienia Słońca, jednak będziemy mogli śledzić szereg innych, ciekawych wydarzeń. Część zjawisk astronomicznych jest cykliczna, niektóre powtarzają się co roku, a nawet częściej. Są jednak zjawiska, które można obserwować wyjątkowo rzadko - raz na kilkadziesiąt, kilkaset, a nawet kilka tysięcy lat. Takim wydarzeniem jest powrót w okolice orbity Ziemi komety C/2022 E3 (ZTF), czyli obiektu pochodzącego z czasów formowania się Układu Słonecznego. Co należy wiedzieć o tym obiekcie i kiedy pojawi się on nad Polską?

Reklama

Kometa C/2022 E3 (ZTF). Co warto o niej wiedzieć?

Kometa C/2022 E3 (ZTF) to kometa długookresowa. Pierwsze informacje na jej temat pojawiły się w marcu 2022 roku, gdy zaczęła zbliżać się do wewnętrznej części Układu Słonecznego. Kometa została po raz pierwszy odkryta przez astronomów Bryce'a Bolina i Franka Masciego za pomocą sondy Zwicky Transient Facility (ZTF). Początkowo była uważana za planetoidę, ale kolejne obserwacje ujawniły skondensowaną komę, co poświadczyło kometarny charakter obiektu.

Kometa C/2022 E3 (ZTF), która niedługo pojawi się nad orbitą Ziemi, pochodzi najprawdopodobniej z Obłoku Oorta. To najbardziej zewnętrzna część Układu Słonecznego, która zaczyna go otaczać w okolicach 750 mld km od Ziemi. Rozciąga się ona na odległość roku świetlnego od naszej planety. Z kolei szacunkowy czas, w jakim kometa C/2022 E3 (ZTF) okrąża Słońce, wynosi kilkaset lat. Wszystko to sprawia, że pojawienie się tego obiektu na niebie akurat w 2023 roku jest wydarzeniem historycznym.

Kometa C/2022 E3 (ZTF). Czy i kiedy będzie widoczna nad Polską?

Kometa C/2022 E3 może być widoczna gołym okiem z Ziemi na nocnym niebie, także dla mieszkańców Polski, od 24 stycznia do 10 lutego, a najjaśniejsza będzie w dniach 1-2 lutego. W tym okresie kometę będzie można na pewno wypatrzeć za pomocą teleskopu. Komety należy szukać w rejonie Gwiazdy Polarnej i na północnej stronie sklepienia. Podczas przelotu najbliżej naszej planety C/2022 E3 (ZTF) będzie znajdować się w odległości 42,497 mln kilometrów od Ziemi.

Wideo youtube

Kometa C/2022 E3 (ZTF). Jak będzie można ją zobaczyć?

NASA ocenia, że jest duża szansa, że kometa będzie widoczna gołym okiem w połowie lub pod koniec stycznia. Aby dostrzec kometę, trzeba posłużyć się popularnymi aplikacjami do obserwacji nieba jak np. Star Chart, SkyView, czy Sky Safari.



Warto także udać się w miejsce oddalone od dużych aglomeracji miejskich, gdyż światła lamp mogą utrudnić nam obserwację. Nie wiadomo bowiem, jaka będzie jasność komety C/2022 E3, gdyż zależeć będzie to od stopnia rozpraszania światła przez cząsteczki pyłu. Obserwacja komety C/2022 E3 (ZTF) będzie możliwa tylko wtedy, jeśli niebo nie będzie zachmurzone.

Czytaj też: Sprawdź datę. Ważna informacja dla ponad dwóch milionów Polaków