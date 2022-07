Spis treści: 01 Strzyżak jeleni. Co to za latający owad podobny do kleszcza?

02 Strzyżak jeleni. Gdzie występują latające kleszcze w Polsce?

03 Strzyżak jeleni. Czy latający kleszcz jest groźny?

04 Strzyżak jeleni. Sposoby na latające kleszcze. Jak się przed nimi chronić? Aleksandra Cieślik Piekło chorych na boreliozę. "Czułem, jak coś rozrywa ciało od środka. To tortury"

Strzyżak jeleni. Co to za latający owad podobny do kleszcza?

Strzyżak jeleni, znany też jako strzyżak sarni, to owad, na którego potocznie mówi się latający kleszcz - z uwagi na znaczne podobieństwo w wyglądzie obu gatunków.

Strzyżaki jelenie można jednak rozpoznać przede wszystkim po charakterystycznych, podłużnych skrzydłach oraz brązowym spłaszczonym ciele z silnymi odnóżami. Cechą charakterystyczną tych owadów jest również chitynowy pancerz. Ma bardzo twardą strukturę, dlatego trudno go rozgnieść.

Najczęściej można go spotkać od połowy maja do końca września. Jednak ciepła jesień sprawia, że strzyżaki jelenie mogą występować nawet do października czy listopada.

Reklama

Strzyżak jeleni. Gdzie występują latające kleszcze w Polsce?

Strzyżak jeleni, podobnie jak kleszcz, występuje licznie na terenie całej Polski. Owad ten występuje głównie w lasach lub na ich obrzeżach. Czai się przede wszystkim w okolicy ścieżek wydeptanych przez zwierzęta. To właśnie odróżnia go od kleszcza, który swoje ofiary atakuje żyjąc na liściach lub w trawie.

Poza Europą latające kleszcze, czyli strzyżaki jelenie, widywane są również w Azji Wschodniej, Ameryce Północnej i Syberii.

Strzyżak jeleni. Czy latający kleszcz jest groźny?

Strzyżaki pasożytują na leśnych zwierzętach takich jak łosie, borsuki, sarny i jelenie. Wgryzają się w ich skórę, odrzucają skrzydełka i wypijają krew. Latające kleszcze atakują również ludzi.

Ukąszenie strzyżaka jeleniego jest zazwyczaj bardzo bolesne i powoduje powstanie na skórze swędzącej grudki. Może utrzymywać się ona dłuższy czas - nawet do trzech tygodni. W skrajnych przypadkach zmiany na skórze mogą być widoczne przez rok.

Czy latające kleszcze przenoszą choroby? Przede wszystkim jego ukąszenie może powodować reakcje alergiczne, a także problemy z oddychaniem. Szczególnie narażone są dzieci i osoby uczulone na jad tych owadów.

Zagrożeniem wynikającym z ugryzienia strzyżaka jeleniego mogą być różnego rodzaju choroby. Niektóre źródła podają, że strzyżaki mogą być nosicielami drobnoustrojów powodujących anaplazmozę oraz boreliozę. Nie ma jednak pewności, że infekują żywiciela.

Wideo youtube

Strzyżak jeleni. Sposoby na latające kleszcze. Jak się przed nimi chronić?

Jako że strzyżaki jelenie są niewielkich rozmiarów, to bardzo trudno je zauważyć. Warto zatem wiedzieć, co odstrasza latające kleszcze, aby móc ochronić się przed ich ukąszeniem w trakcie leśnej wędrówki.

Aby zapobiec ugryzieniu przez strzyżaki, należy stosować repelenty, czyli środki odstraszające owady. Z naturalnych preparatów można wypróbować olejki eteryczne, które działają odstraszająco na inne tego typu pasożyty, np. olejek eukaliptusowy, miętowy czy kamforowy.

Leśnicy radzą również, aby podczas wypraw do lasów ubierać jasne ubrania. Dzięki temu łatwiej dostrzeżemy chodzące po nas owady, w tym właśnie latającego kleszcza.

Zobacz też:

Jakie gatunki kleszczy są w Polsce? Które są najgroźniejsze?