Zaćmienie Księżyca jest efektem padania cienia Ziemi na Księżyc. Zdarza się to wyłącznie wtedy, kiedy w jednej linii złączy się nasza planeta, Księżyc oraz Słońce. Nie jest to jednak regularne zjawisko. O której godzinie rozpocznie się zaćmienie Księżyca? Gdzie będzie najlepiej widoczne? Sprawdźmy, co czeka na nas już 8 listopada.

Kiedy odbędzie się zaćmienie Księżyca?

Najbliższe zaćmienie Księżyca, połączone z jego pełnią, będzie miało miejsce 8 listopada. Cały proces zakrycia Księżyca przez Ziemię trwać będzie około 40 minut. Wtedy to Srebrny Glob zacznie zmieniać kolor na czerwono-pomarańczowy. Dlatego zjawisko nazywa się też "Krwawym Księżycem".



Zaćmienie Księżyca. Czy w Polsce będzie widoczne?

Niestety w Europie nie będzie można dostrzec zmian na Niebieskiej Planecie. Listopadowe zaćmienie będzie miało miejsce o godzinie 12:03 czasu polskiego.

Pełne zaćmienie Księżyca będą mogły podziwiać osoby przebywające w:

Australii,

Nowej Zelandii,

Stanach Zjednoczonych,

Kanadzie,

Północno-wschodniej części Rosji.

Zdjęcie Zaćmienie Księżyca w listopadzie 2022. Krwawy Księżyc ominie Europę / NASA

Jak często wystąpuje zaćmienie Księżyca?

Zaćmienie Księżyca ma miejsce maksymalnie trzy razy w ciągu roku. Ale może się też zdarzyć, że w ciągu roku kalendarzowego nie będzie ani jednego. Wszystko wynika z ułożenia Księżyca względem Ziemi oraz Słońca.

Listopadowe zaćmienie Księżyca będzie drugim w tym roku. Poprzednie miało miejsce 16 maja o godzinie 5:11. Według danych NASA , kolejne pełne zaćmienie Księżyca widoczne będzie dopiero 14 marca 2025 roku. Wtedy również będzie je można zaobserwować w Polsce. Do tego czasu jednak czekają nas jeszcze cztery częściowe zaćmienia, po dwa na każdy rok.

