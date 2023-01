Nauka Ten gatunek grzyba znajdziesz pod śniegiem. Jest smaczny i zdrowy

Czy kleszcze są aktywne zimą?

Jeśli ktoś myślał, że podczas zimowych spacerów może czuć się bezpiecznie, bo kleszcze o tej porze roku zapadają w sen, to jest w poważnym błędzie. Okazuje się, że o tej porze roku wciąż należy mieć na uwadze to, że groźne pajęczaki będą szukały żywicieli. Niektóre z nich przystosowały się do warunków zimowych i nie robią na nich wrażenia ani brak schronienia, ani mrozy.



Warto wiedzieć, że najbardziej niebezpieczne gatunki kleszczy uaktywniają się już przy temperaturze 7 st. C. Łagodne zimy sprzyjają przetrwaniu i zwiększeniu populacji kleszczy. Zwierzęta mogą dłużej żerować, nie muszą hamować procesów wzrostu, a młode pajęczaki mają większe szanse przetrwania.

Lasy Państwowe ostrzegają przed kleszczami

Nie bez znaczenia pozostają zmiany klimatyczne. Obecnie zimy są coraz cieplejsze, więc sezon na kleszcze może trwać nawet cały rok.



O zagrożeniu przypominają Lasy Państwowe, które w jednym z najnowszych postów na profilu społecznościowym zamieściły zdjęcie kleszcza z dość zwięzłym opisem: "Wylazły".

Pod wpisem Lasów Państwowych można znaleźć komentarze internautów, którzy przyznają, że zdarzyło im się w ostatnich dniach zauważyć kleszcze, m.in. na swoich zwierzętach.