Spis treści: 01 Gdzie występują kleszcze?

02 Jak rozpoznać kleszcza?

03 Kiedy kleszcze są aktywne?

04 Co przyciąga kleszcze?

05 Która grupa krwi "przyciąga" kleszcze?

06 Jak usunąć kleszcza?

Gdzie występują kleszcze?

Do rzędu kleszczy zalicza się około 900 gatunków, jednak w Polsce jest ich tylko 19. Kleszcze występują na terenie całego kraju, a żyją przede wszystkim na terenach zielonych. Najwięcej kleszczy spotkamy w:

wilgotnych lasach;

ściółce leśnej;

gęstych zaroślach, paprociach, jeżynach;

obszarach trawiastych.

Mogłoby się wydawać, że mieszkając w mieście problem nas nie dotyczy. Nic bardziej mylnego. Kleszcze mogą również zamieszkiwać tereny zieleni miejskiej, więc również tam zaleca się zachowanie ostrożności. Nieprawdą jest też to, że kleszcze "skaczą z drzew". Pajęczaki najczęściej wspinają się na trawy, skąd przyczepiają się do swojego żywiciela, który otarł się o rośliny.

Jak rozpoznać kleszcza?

Kleszcza łatwo pomylić z pieprzykiem lub znamieniem. Dorosłe osobniki najpopularniejszego w Polsce gatunku kleszcza przed pożywieniem się mają od 3 do 4 milimetrów wielkości. Po pobraniu krwi od żywiciela pajęczaki te mogą osiągnąć nawet do 1 centymetra wielkości.

Nimfy mierzą około 1,5 milimetra, a larwy 1 milimetr - przed jedzeniem. Tak mikroskopijne rozmiary mogą doprowadzić do niezauważenia insekta, dlatego po aktywności w miejscach, gdzie mogły znajdować się pasożyty, należy dokładnie zbadać swoje ciało. Ugryzienie kleszcza nie boli ze względu na środki znieczulające, znajdujące się w jego ślinie. Ma to służyć niewykryciu go przez żywiciela.

Kleszcze wgryzają się w miejscach na ciele, które mają delikatną i cienką skórę. Do najczęściej wybieranych lokalizacji przez pajęczaki należą:

pachwiny;

zgięcia stawów;

głowa;

uszy/miejsce za uszami.

Kiedy kleszcze są aktywne?

Kleszcze są aktywne przez większość roku. Kiedy temperatura zaczyna się wahać w okolicach 5 stopni kleszcze uaktywniają się, więc już od przełomu marca i kwietnia można zauważyć ich pobudzenie. Aktywne pozostają aż do października lub listopada.

Najbardziej dają o sobie znać w maju i czerwcu ze względu na fakt, że do ich rozwoju najlepiej przyczynia się wysoka temperatura i wilgotność. Drugi szczyt aktywności kleszczy przypada na wrzesień, kiedy podobnie jak w maju i czerwcu, warunki sprzyjają ich rozwojowi.



Kleszcze pospolite, które są najliczniejszym gatunkiem w Polsce, często atakują w trakcie dnia. Największą aktywność w ciągu dnia kleszcze wykazują około godziny 8 rano, a później od godziny 15 do północy.

Co przyciąga kleszcze?

Kleszcze przyciągane są przede wszystkim przez ciepło i zapach potu. Pasożyty nie posiadają oczu, a na ich odnóżach przednich znajduje się organ wyczuwający zapachy. Dzięki takiej budowie i czułym zmysłom reagują na temperaturę ciała, zapach potu, wydychane powietrze i wydzielane przez ciało feromony. Za pomocą tych czynników wybierają odpowiadającego im żywiciela.

Im ciało bardziej spocone i zgrzane, tym mocniej unoszą się zapachy ciała, które zwracają uwagę kleszcza. Sprzyja także wilgotność, którą cenią sobie pasożyty.

Która grupa krwi "przyciąga" kleszcze?

Grupa krwi dla kleszcza również ma znaczenie. Pajęczaki najchętniej gryzą i spijają krew z żywicieli, którzy mają grupę krwi A, a najrzadziej tych z grupą B. Niezależnie od tego, jaka krew płynie w naszych żyłach, powinniśmy odpowiednio zabezpieczać się przed kleszczami, ale osoby z preferowaną grupą powinny to robić ze szczególną starannością.

Jak usunąć kleszcza?

Usunięciem kleszcza najlepiej powinien zająć się lekarz. Nieumiejętne wyciągnięcie kleszcza może doprowadzić do rozczłonkowania insekta i pozostawienia jego odnóży w skórze. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości, możemy sami wyciągnąć kleszcza.

Oto czego trzeba przestrzegać podczas wyjmowania kleszcza:

pęseta powinna być plastikowa, metalowe narzędzie może okazać się za ostre;

miejsce ugryzienia należy zdezynfekować przy pomocy wody utlenionej lub alkoholu 40%;

pęsetę zamknąć wokół głowy kleszcza, ale nie ściskać;

ostrożnie wyciągnąć kleszcza.

Pod żadnym pozorem nie należy wyciskać kleszcza. Może to doprowadzić do sytuacji, w której pajęczak wpuści do naszego krwiobiegu chorobotwórczą zawartość swojego żołądka. Jeśli po usunięciu kleszcza pojawi się obrzęk, rumień lub inne zmiany skórne, należy niezwłocznie udać się do lekarza w celu zbadania czy nie doszło do zarażenia boreliozą lub kleszczowym zapaleniem mózgu.

