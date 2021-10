Kolczak zbrojny. Niebezpieczny pająk w Polsce. Dlaczego trzeba uważać?

WIADOMOŚCI LOKALNE Tarnów: Śmierć siedmioletniego chłopca. Dlaczego doszło do tragedii?

O pojawieniu się kolczaka zbrojnego na Dolnym Śląsku poinformowała lokalna radna Anna Andrusyn.

"OSTRZEŻENIE !!! W Chrząstawie pojawił się KOLCZAK ZBROJNY-okropny pająk. Proszę obserwujcie swoje domy, a w szczególności pokoje dzieci. Nam przydarzyła się taka sytuacja. Dziecko zostało pogryzione. Jesteśmy w szpitalu" - napisała radna.

Chrząstawa Wielka to wieś położona w gminie Czernica w województwie dolnośląskim.

Dlaczego kolczak zbrojny jest groźny?

Kolczak zbrojny jest jednym z niewielu pająków występujących w Polsce, na które należy uważać. Jego ukąszenie może prowadzić do zatrucia.



Toksyna obecna w jadzie kolczaka zbrojnego może wywoływać gorączkę, dreszcze i piekący ból. Objawy te mogą się utrzymywać do dwóch tygodni.

Kolczak zbrojny w Polsce

Kolczak zbrojny nie jest raczej amatorem ludzkich domów i rzadko się do nich zapuszcza. Jak widać jednak, takie przypadki się zdarzają. Dowodem na to jest nie tylko wpis radnej Andrusyn, ale również zgłoszenie, które dotarło do redakcji Interii w sierpniu tego roku. Wtedy to jeden z naszych czytelników zaobserwował kolczaka zbrojnego u siebie w domu pod Poznaniem i przysłał nam zdjęcie. Zobacz TUTAJ

Kolczaki zbrojne widywano do tej pory w Polsce dość rzadko. Teraz jednak ich liczba wzrasta. Jak pisze Radosław Nawrot: "Są dwie teorie na wyjaśnienie tej sytuacji. Pierwsza mówi, że wiele kolczaków trafia do nas w bagażach osób wypoczywających na Bałkanach czy nad Morzem Śródziemnym. Druga zakłada, że pająki te dokonują stopniowej i coraz mocniejszej kolonizacji naszego kraju z uwagi na ocieplenie klimatu".