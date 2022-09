Do kiedy jest sezon na kleszcze?

Przyjmuje się, że szczytem aktywności kleszczy są maj i czerwiec, a następnie wrzesień i październik. Warto jednak podkreślić, że nie oznacza to, że jedynie w te cztery miesiące grozi nam ukąszenie. Pajęczaki równie chętnie gryzą w marcu, kwietniu czy listopadzie.

Coraz cieplejsze zimy wydłużają okres żerowania, a przypadki "przyniesienia kleszcza ze spaceru" zdarzają się nawet w grudniu i styczniu.

Kleszcze. Czy jesienne temperatury im szkodzą?

Kleszcze potrafią przetrwać chłody i niewielkie przymrozki, ukrywając się w ściółce. Dlatego kilka bardzo zimnych dni nie stanowi dla nich zagrożenia. Przy zerowej temperaturze ich czynności życiowe spowalniają, wystarczy jednak jeden cieplejszy dzień i wychodzą na żer.

"W ciągu dnia kleszcze są najbardziej aktywne od pierwszej rosy do południa, a potem od godz. 16:00 do zmroku. W temperaturze poniżej 4 st. C kleszcze zapadają w letarg" - czytamy w komunikacie Sanepidu. Warto zatem dokładnie sprawdzić ciało, jeżeli decydujemy się na spacer - czy to we wrześniu, czy w grudniu.

Gdzie jest najwięcej kleszczy?

Kleszcze lubią wysokie trawy, obrzeża lasów, pola, nadrzeczne łąki, bagna, lasy liściaste, ale też przydomowe ogródki, działki i parki - czyli większość miejsc, w których ludzie chętnie spędzają czas, bawią się z dziećmi i spacerują ze zwierzakami.



W tym ostatnim przypadku warto pamiętać, że lekarze weterynarii zalecają całoroczną ochronę psów i kotów wychodzących, ponieważ nawet w zimowych miesiącach zdarzają się przypadki zachorowań wśród czworonogów. Leczenie bywa trudne i kosztowne.

Jak się ubrać do lasu, żeby nie złapać kleszcza

Zarówno u ludzi, jak i zwierząt kleszcze wywołują choroby. U psów jest to babeszjoza, u ludzi m.in. borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu (przeciw któremu można się zaszczepić). Wybierając się na spacer - szczególnie jesienią, gdy kleszcze mają najlepsze warunki i są najbardziej aktywne - zadbajmy o odpowiednie ubranie (długi rękaw bluzki, długie spodnie, zakryte buty, czapka), a odsłonięte części spryskajmy preparatem odstraszającym. Chociaż kleszcze nie widzą kolorów, to warto założyć jasne ubrania - lepiej widać na nich ciemne owady.

Ugryzienia przez kleszcza. Co zrobić?

"Po powrocie do domu należy dokładnie obejrzeć swoje ciało, zwracając szczególną uwagę na miejsca wyjątkowo podatne na ukąszenie kleszcza: szyja, skóra głowy, pachy, pachwiny, pępek, zgięcia stawowe. W przypadku ukąszenia kleszcza, ważne jest, żeby usunąć go jak najszybciej. Pajęczaka należy chwycić jak najbliżej skóry przy pomocy pęsety, lassa lub specjalnej pompki i pewnym ruchem wyciągnąć do góry. Po wyjęciu kleszcza upewniamy się, że został usunięty w całości. Miejsce po ukąszeniu należy zdezynfekować, a następnie umyć dokładnie ręce" - zaleca Sanepid.

Po ukąszeniu kleszcza trzeba obserwować reakcje ciała. Jeżeli pojawi się obrzęk, wysypka czy rumień w miejscu ugryzienia, a także wystąpią objawy "grypowe", należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.