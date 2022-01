Obiekt nosi oznaczenie (7482) 1994 PC1 - liczba w nawiasie to numer katalogowy planetoidy, a dalsza część to tymczasowe oznaczenie nadane, gdy ją odkryto. Asteroidę odkrył astronom Robert McNaught, prowadząc obserwacje w Siding Spring Observatory w Australii. Było to 9 sierpnia 1994 roku. Potem w archiwalnych danych znaleziono jej obserwacje z wcześniejszych lat, najstarsze z 1974 roku.

Planetoida ma bardzo dobrze wyznaczoną orbitę, była nawet w 1997 roku obserwowana radarem Goldstone, a jej obecne zbliżenie do Ziemi jest monitorowane na bieżąco od sierpnia 2021 roku.

Zderzenie nam nie grozi

Asteroida zbliży się do naszej planety 18 stycznia 2022 r. o godz. 22:51 polskiego czasu. Najmniejszy dystans wyniesie 1,98 mln kilometrów. Z obliczeń wiadomo, iż w ostatnim okresie jej najbliższy przelot koło Ziemi miał miejsce w 1933 roku w odległości 1,13 mln km, a w roku 2105 nastąpi to w odległości 2,33 mln km. To wszystko są bezpieczne odległości i nie grozi nam zderzenie z (7482) 1994 PC1. Dla porównania, dystans Ziemia-Księżyc to około 384 tysiące kilometrów, czyli planetoida minie Ziemię w odległości ponad pięć razy większej.

Planetoida (7482) 1994 PC1 ma średnicę 1,052 km, znaną z dokładnością do 0,303 km. Jest to więc dość spora skała, znacznie większa niż te, które zwykle mijają Ziemie (prawie codziennie znanych jest po kilka przelotów obiektów o wielkościach kilkudziesięciu metrów w większym lub mniejszych odległościach od Ziemi). Obiekt należy do grupy nazywanej "potencjalnie niebezpiecznymi planetoidami (ang. Potentially Hazardous Asteroids).

Obiekt ten można obserwować przez amatorskie teleskopy, ale pełnia Księżyca znacząco to utrudni. Natomiast NASA proponuje wszystkim chętnym prześledzenie przelotu planetoidy przy pomocy specjalnej strony internetowej, która pokazuje aktualną sytuację w Układzie Słonecznym dla ciekawszych planetoid .