Zwrot po pożarze targowiska przy Bakalarskiej. "Zatrzymano mężczyznę"
Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Ochota zatrzymali mężczyznę mogącego mieć związek z pożarem przy ulicy Bakalarskiej 2. To 36-letni obywatel Polski - przekazała Komenda Stołeczna Policji.
Do pożaru targowiska doszło w nocy z 26 na 27 grudnia tuż przed godziną pierwszą. Z ogniem walczyło 12 zastępów straży pożarnej.
Funkcjonariusze dodali, że trwają czynności z zatrzymanym.
