Zwrot po pożarze targowiska przy Bakalarskiej. "Zatrzymano mężczyznę"

Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Ochota zatrzymali mężczyznę mogącego mieć związek z pożarem przy ulicy Bakalarskiej 2. To 36-letni obywatel Polski - przekazała Komenda Stołeczna Policji.

Do pożaru targowiska doszło w nocy z 26 na 27 grudnia tuż przed godziną pierwszą. Z ogniem walczyło 12 zastępów straży pożarnej.

"Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Ochota zatrzymali mężczyznę mogącego mieć związek z pożarem przy ulicy Bakalarskiej 2. To 36-letni obywatel Polski" - czytamy w komunikacie warszawskiej policji na platformie X.

Funkcjonariusze dodali, że trwają czynności z zatrzymanym.

