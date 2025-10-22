"W czwartek, 23 października br., Wodociągi Warszawskie, w porozumieniu ze służbami Prezydenta m.st. Warszawy, przeprowadzą ćwiczenia pod kryptonimem 'SOKRATES-25'. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, przy wsparciu i współpracy służb takich jak:Policja i Państwowa Straż Pożarna" - powiadomiły Wodociągi Warszawskie.

Ćwiczenia "SOKRATES-25". Możliwy zwiększony ruch i przeloty dronów

Celem zaplanowanych na czwartek ćwiczeń jest sprawdzenie procedur kryzysowych i zapewnienie ciągłości działania usług wodociągów oraz doskonalenie współpracy służb ratunkowych i kompetencji w reagowaniu na zagrożenia.

"Podczas trwania ćwiczeń mogą wystąpić: hałas, zwiększony ruch pojazdów uprzywilejowanych oraz przeloty dronów" - zapowiedziano, apelując o zachowanie spokoju.

Wodociągi Warszawskie zapowiadają, że wnioski wyciągnięte ze wspólnych ćwiczeń posłużą do doskonalenia procedur oraz praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego.

"W kontekście obecnych uwarunkowań geopolitycznych organizacja takich ćwiczeń ma szczególne znaczenie dla zapewniania bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców stolicy" - podkreślono.

Ćwiczenia nie tylko w Warszawie. Mieszkańcy dostaną alert RCB

W działaniach weźmie udział także Zakład "Pruszków" Wodociągów Warszawskich, zlokalizowany przy ul. Domaniewskiej 23 w Pruszkowie.

W komunikacie pruszkowskich wodociągów powiadomiono, że m.in. sprawdzone zostaną procedury zapewniających ciągłość działania kluczowych usług, w tym dostaw wody i odbioru ścieków.

"Mieszkańcy Warszawy, jak i Pruszkowa, otrzymają na swoje telefony alert SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) informujący o trwających ćwiczeniach" - przekazano.

