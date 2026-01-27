W skrócie Figurka Matki Bożej Róży Duchownej zniknęła nocą z piątku na sobotę z kapliczki przy ulicy Wysockiego w Warszawie.

Policja prowadzi poszukiwania sprawcy kradzieży oraz zabezpiecza monitoring w okolicy.

Zaginiona figura została sprowadzona z Montichiari we Włoszech, gdzie miały miejsce objawienia i została pobłogosławiona w Fontanelle.

Jak opisują mieszkańcy, kapliczka nie została zniszczona. Złodziej otworzył szklane drzwiczki i wyjął z niej figurę.

Targówek. Skradziono figurkę Matki Bożej Róży Duchownej

- Zgłoszenie kradzieży figury wpłynęło w sobotę. Na miejsce pojechali policjanci. Próbujemy ustalić sprawcę, zabezpieczamy monitoring - powiedziała sierż. Klaudia Dadasiewicz z policji na Targówku.

Kapliczka jest przy ulicy Wysockiego, przed blokiem Syrokomli 7/13. Mieszkańcy ustawili ją w tym miejscu w latach 80.

Warszawa. Kradzież figury Matki Boskiej na Targówku

Zaginiona figura pochodzi z Włoch, z Montichiari, które jest miejscem cudu. W 1990 r. wśród 80 innych figur została pobłogosławiona przy źródle w Fontanelle.

Objawienia Róży Duchownej rozpoczęły się 24 listopada 1946 r. w szpitalu w Montichiari. Pielęgniarka Pierina Gilli miała ujrzeć płaczącą kobiecą postać, w której piersi tkwiły trzy miecze, a szatę przystrajały trzy róże: biała, czerwona i złota.

Według jej relacji Maryja prosiła o modlitwę, pokutę i ofiarę, zwłaszcza za osoby duchowne, a także o ustanowienie Godziny Łaski 8 grudnia.

Na miejscu objawień w Fontanelle koło Montichiari 7 grudnia 2019 r. biskup Pierantonio Tremolada ustanowił sanktuarium diecezjalne Róży Duchownej i Matki Kościoła.

Kościół 15 sierpnia 2000 r. uznał kult Matki Bożej Róży Duchownej z objawień w Montichiari. Z kolei w 2024 r. watykańska Dykasteria Nauki Wiary wydała pozytywną opinię na temat objawień w 1947 r. i w 1966 r. włoskiej mistyczki Pieriny Gilli.

