W skrócie Policjanci zatrzymali 63-letniego mieszkańca gminy Lesznowola podejrzanego o publiczne znieważenie obywateli Ukrainy ze względu na narodowość.

Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a za zarzucany czyn grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.

W ostatnim czasie odnotowano incydent we Wrocławiu, gdzie pobito dwoje młodych obywateli Ukrainy po sprzeczce w sklepie.

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O zatrzymaniu poinformowała również rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.

"Nie ma zgody na przestępstwa z nienawiści. Policjanci zatrzymali 63-latka podejrzanego o publiczne znieważanie obywateli Ukrainy z powodu ich narodowości" - przekazała w serwisie X.

Jak podkreśliła, osoby, które dopuszczają się działań motywowanych nienawiścią i uprzedzeniami, muszą liczyć się z konsekwencjami. "Każdy, kto szerzy nienawiść i łamie prawo, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną" - napisała Gałecka.

Znieważał Ukraińców. Policjanci zatrzymali mieszkańca gminy Lesznowola

Według informacji przekazanych przez warszawską policję, zatrzymania dokonali funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Lesznowoli oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

"Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a dzisiaj (w środę - red.) zostaną przeprowadzone czynności z jego udziałem" - przekazali policjanci.

Szczegóły dotyczące sprawy, w tym dokładny charakter zarzucanych zachowań, nie zostały na tym etapie ujawnione.

Publiczne znieważenie z powodu narodowości

Policja przypomniała, że przestępstwa motywowane uprzedzeniami są traktowane jako poważne naruszenie prawa. Funkcjonariusze podkreślili, że odpowiedzialność karna może dotknąć każdą osobę, która dopuszcza się takich czynów.

Zgodnie z przepisami publiczne znieważenie osób ze względu na ich narodowość jest przestępstwem zagrożonym karą do trzech lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w sprawie będzie prowadzone przez policję pod nadzorem właściwych organów. Funkcjonariusze będą wyjaśniać wszystkie okoliczności zdarzenia oraz zakres odpowiedzialności zatrzymanego mężczyzny.

Atak na parę Ukraińców we Wrocławiu. Nagranie obiegło sieć

Incydent z Lesznowoli wpisuje się w serię ataków na tle narodowościowym w ostatnim czasie. Do jednego z nich doszło we Wrocławiu.

W niedzielę przy ul. Okulickiego została pobita 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna - obywatele Ukrainy.

Opublikowane w mediach społecznościowych nagranie pokazuje, jak trzech mężczyzn bije młodego Ukraińca. Jego partnerka próbuje go bronić i również zostaje zaatakowana.

Poszkodowani trafili do szpitala. Z udostępnionych zdjęć wynika, że 20-latka wymagała zszycia rany ucha.

Jak przekazała wcześniej rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podkom. Aleksandra Freus, początkiem zdarzenia była sprzeczka w kolejce sklepowej. Później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy.





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