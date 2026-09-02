W skrócie Podczas pracy na polu w gminie Płońsk odkryto ponad 700 niebezpiecznych przedmiotów, takich jak granaty, amunicja, zapalniki i pociski do granatników.

Saperzy zabezpieczyli łącznie 710 obiektów, z których znaczna część prawdopodobnie pochodziła z okresu II wojny światowej.

Policja apeluje, aby w przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu nie zbliżać się do niego i niezwłocznie powiadomić służby.

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We wtorek, kilka minut po godz. 8, płońscy policjanci otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznym znalezisku. Mężczyzna, który wykonywał prace rolnicze na jednym z pól w gminie Płońsk, natrafił na przedmioty znajdujące się w ziemi. Ja podaje KPP w Płońsku, leżały one "około 20 metrów od budynków gospodarczych".

Na miejsce pojechali policjanci oraz policyjni pirotechnicy. Pirotechnicy sprawdzili znalezisko i potwierdzili, że znajdujące się w ziemi przedmioty mogą być niebezpieczne. Potrzebna była pomoc saperów. Do czasu ich przyjazdu teren zabezpieczali funkcjonariusze.

Setki granatów, amunicji i pocisków. Łącznie znaleziono 710 przedmiotów

Podczas prac saperzy znaleźli 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników oraz 174 pociski do granatników. W ziemi było także 100 innych niebezpiecznych przedmiotów.

Łącznie znaleziono 710 przedmiotów, które wymagały zabezpieczenia i zabrania przez saperów.

Jak podaje KPP w Płońsku, wszystko wskazuje na to, że znalezisko pochodzi z czasów II wojny światowej. Mimo że od zakończenia wojny minęło około 80 lat, pozostałości po tamtym okresie wciąż można znaleźć podczas prac rolniczych, ziemnych czy budowlanych.

"Choć od zakończenia II wojny światowej minęło około 80 lat, podobne znaleziska wciąż ujawniane są podczas prac polowych, ziemnych czy budowlanych. Upływ czasu nie oznacza, że przestały one być niebezpieczne" - czytamy w komunikacie.

Płońsk. Mężczyzna znalazł niebezpieczne przedmioty. Apel policji

Policjanci przypominają, że w przypadku znalezienia przedmiotu, który może być niewybuchem, pociskiem lub innym wojskowym pozostałością, przede wszystkim należy odejść w bezpieczne miejsce i nie dopuścić do niego innych osób.

Takiego przedmiotu nie wolno dotykać, przenosić ani próbować samodzielnie zabezpieczać. O znalezisku należy jak najszybciej poinformować służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.



