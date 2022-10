Zmiany w podwarszawskim ośrodku dla migrantów. Remont kosztował 41 mln zł

"Na terenie ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli zakończyła się budowa nowego budynku mieszkalnego o powierzchni ponad 5 tys. metrów kwadratowych. Koszt tej inwestycji to 41,5 mln zł. W czterokondygnacyjnym budynku znajdują się 44 pomieszczenia mieszkalne dla cudzoziemców" - brzmi wpis Straży Granicznej.

Do postu na Twitterze załączono również nagranie z odremontowanego budynku.

Ośrodek przeznaczony dla rodzin

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli jest komórką organizacyjną Placówki Straży Granicznej w tej miejscowości. Placówka ta jest ośrodkiem o profilu rodzinnym. W jednym momencie może w niej przebywać 200 osób.

Reklama

"Ten nowoczesny budynek spełnia wszelkie wymogi, gwarantując pełne bezpieczeństwo osobom umieszczonym w ośrodku. Na czterech kondygnacjach budynku znajdują się kilkuosobowe pokoje, z własnymi pełnymi węzłami sanitarnymi, przystosowane do pobytu rodzin cudzoziemców wraz z nieletnimi dziećmi. W budynku znajduje się również m.in. przestronna stołówka z punktem do wydawania posiłków, klimatyzowane pomieszczenia lekcyjne oraz pokoje mieszkalne z indywidualną regulacją temperatury powietrza w każdym z nich, sale lekcyjne wyposażone w monitory interaktywne przeznaczone dla placówek oświatowych oraz laptopy, nowoczesne zaplecza sanitarne — węzły sanitarne: umywalnie, natryski, wanienki" - głosi komunikat Straży Ganicznej.

"Ponadto w budynku są zaplecza socjalne dla cudzoziemców przewidziane m.in. do przygotowywania lub podgrzewania posiłków, gabinety lekarskie z nowoczesnym zapleczem medycznym i urządzeniami medycznymi typu USG, sale komputerowe wraz z dostępem do internetu, świetlice, biblioteka i szereg pomieszczeń niezbędnych do zapewnienia wymaganej obsługi ośrodka i przebywających w nim cudzoziemców i personelu. Pomieszczenia przeznaczone dla cudzoziemców są wyposażone w tzw. bezpieczne okna bez krat" - czytamy dalej.