W skrócie Ks. Stanisław Małkowski, były działacz opozycji demokratycznej, kapelan 'Solidarności' i współpracownik ks. Jerzego Popiełuszki, zmarł w wieku 82 lat.

Małkowski aktywnie uczestniczył w wydarzeniach marcowych 1968 roku, współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Komitetem Obrony Robotników oraz warszawskimi intelektualistami opozycyjnymi.

W 2021 roku ks. Małkowski otrzymał Order Orła Białego za udział w pracy duszpasterskiej i działalność na rzecz niezbywalnych praw człowieka.

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Ks. Stanisław Małkowski zmarł w poniedziałek w wieku 82 lat. "Szczegóły pogrzebu zostaną podane w późniejszym terminie" - wskazała w wydanym komunikacie Archidiecezja Warszawska.

Duchowny urodził się 29 lipca 1944 roku w Woli Korytnickiej koło Węgrowa (woj. mazowieckie). Był absolwentem Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1970 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał cztery lata później, 22 grudnia 1974 roku, z rąk biskupa pomocniczego warszawskiego Zbigniewa Kraszewskiego.

Nie żyje ks. Stanisław Małkowski. Był kapelanem "Solidarności"

Ks. Małkowski jako wikariusz i rezydent sprawował posługę m.in. w parafii Bożego Ciała na Kamionku, w Skierniewicach, Ząbkach, w parafii św. Jozafata w Warszawie i parafii Matki Bożej Królowej Świata w Warszawie. "W połowie lat siedemdziesiątych wstąpił do nowicjatu w Zakonie Kaznodziejskim (Dominikanie), ale po roku powrócił do posługi kapłana diecezjalnego" - wspomina go Archidiecezja Warszawska.

Od lat 60. Małkowski był zaangażowany w działalność opozycyjną. W marcu 1968 roku, jeszcze jako student Uniwersytetu Warszawskiego, brał udział w strajkach. Jako młody duchowny współpracował natomiast z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela i Komitetem Obrony Robotników.

Przez wiele lat współpracował również z czołowymi przywódcami polskiej opozycji spośród intelektualistów warszawskich, m.in.: Andrzejem Czumą, Leszkiem Moczulskim, Wojciechem Ziembińskim i Jackiem Kuroniem.

Zmarł ks. Stanisław Małkowski. Przyjaźnił się z Popiełuszką

W dniu ogłoszenia stanu wojennego jako jedyny katolicki kapłan w Warszawie został zatrzymany przez SB. Ostatecznie nie był jednak internowany. W tym okresie duchowny został mianowany jednym z kapelanów "Solidarności".

Jeszcze w seminarium poznał on ks. Jerzego Popiełuszkę, z którym nawiązał przyjaźń. Później został jego współpracownikiem. Od 1982 roku wraz z ks. Popiełuszką odprawiał słynne Msze Święte w intencji Ojczyzny w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu.

Po 1989 roku ks. Małkowski nadal angażował się społecznie. Po katastrofie smoleńskiej prowadził modlitwy przed Pałacem Prezydenckim. W 2021 roku ks. Małkowski został uhonorowany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego.

"Najwyższe odznaczenie państwowe duchowny otrzymał w uznaniu znamienitych zasług w pracy duszpasterskiej, za bohaterską postawę kapelana 'Solidarności wspierającego słowem i czynem walkę o Polskę niepodległą i sprawiedliwą, stojącego po stronie dobra i prawdy w obronie niezbywalnych praw człowieka" - wyjaśnia archidiecezja.

Źródło: Archidiecezja Warszawska



