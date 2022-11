Jak przekazała wołomińska policja, po znalezieniu niewybuchu prace budowlane zostały wstrzymane, a teren zabezpieczono. Na miejsce wezwano saperów z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki.

W zawiązku ze znalezieniem niewybuchu ewakuowano ok. 800 osób z osiedli przy ul. Wyszyńskiego i Wojska Polskiego. To łącznie dziewięć bloków; najwięcej, bo aż siedem bloków to bloki z osiedla przy ul. Wyszyńskiego.

Niewybuch waży 250 kg

Ewakuowane osoby trafiły do klubów osiedlowych znajdujących się w bezpiecznej odległości.

Saperzy, którzy pojawili się na miejscu zidentyfikowali ładunek jako radziecką bombę lotniczą model FAB-250 o wadze ok. 250 kilogramów.

Reklama

Jak informowano w czwartek rano, akcja jego usuwania ma potrwać kilka godzin.

Saperzy znaleźli kolejny niewybuch

Rzecznik prasowy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej por. Jacek Piotrowski poinformował, że podczas standardowej procedury, czyli dodatkowego przeszukania terenu znaleziono drugą taką samą bombę.

- Saperzy właśnie przystępują do podjęcia kolejnej takiej samej bomby - mówił.

Dodał, że po wydobyciu obie bomby zostaną przetransportowane na poligon do Bemowa Piskiego, gdzie zostaną zdetonowane.