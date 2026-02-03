Zginęli pacjenci jadący na dializy. Nowe ustalenia, ruch prokuratury

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku busa, w którym zginęły trzy osoby. Ofiary jechały do szpitala na dializy, gdy pojazd uderzył w tył zaparkowanej na jezdni ciężarówki z naczepą. Śledczy ustalili, że nie była ona właściwie oznakowana.

Rozbity czerwony samochód osobowy leży na poboczu zaśnieżonej drogi, wokół pojazdu znajdują się dwie karetki pogotowia z włączonymi światłami sygnalizacyjnymi, a w tle widoczne są drzewa oraz jedna osoba stojąca obok miejsca zdarzenia.
W wypadku busa na Mazowszu zginęło troje pacjentów jadących do szpitala na dializyOchotnicza Straż Pożarna w Starym Szelkowie/Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu wszczęła śledztwo w sprawie wypadku busa, w którym zginęły trzy osoby jadące na dializy do Makowa Mazowieckiego.
  • Do wypadku doszło, gdy bus uderzył w tył zaparkowanej na jezdni ciężarówki z naczepą, która według ustaleń śledczych nie była prawidłowo oznakowana.
  • Śledczy gromadzą materiał dowodowy, a sekcje zwłok ofiar zostaną przeprowadzone w środę.
Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu (woj. mazowieckie) wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginęły trzy osoby przewożone busem na dializy do Makowa Mazowieckiego - poinformowała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Do wypadku doszło w poniedziałek rano w miejscowości Chyliny między Makowem Mazowieckim a Szelkowem.

Chyliny: Wypadek busa z pacjentami. Jechali na dializy

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 38-latek kierujący busem marki Opel, jadąc od Szelkowa w kierunku Makowa Mazowieckiego, na prostym odcinku drogi uderzył w tył zaparkowanej na jezdni ciężarówki z naczepą - informowała kom. Monika Winnik z KPP w Makowie Mazowieckim. W wyniku zderzenia pojazd odbił na lewy pas ruchu, następnie zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.

    Zaparkował ciężarówkę na poboczu. Nowe ustalenia śledczych

    W wypadku na miejscu zginęły trzy osoby podróżujące busem. Policja informowała, że byli to mieszkańcy powiatu makowskiego: dwie kobiety w wieku 40 i 65 lat oraz 49-letni mężczyzna, którzy jechali do szpitala w Makowie Mazowieckim na dializy. Opel był przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

    Kierowcy ciągnika siodłowego z naczepą w chwili wypadku nie było na miejscu. Dwie godziny wcześniej pojazd uległ awarii. Kierowca zaparkował go częściowo na utwardzonym prawym poboczu, a częściowo na prawym pasie jezdni i udał się do domu.

    - Ze wstępnych ustaleń wynika, że stojąca na drodze naczepa nie była prawidłowo oznaczona trójkątem ostrzegawczym - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Dodała, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

    Obecnie śledczy gromadzą materiał dowodowy. - W środę zostaną przeprowadzone sekcje zwłok ofiar wypadku. Badania sekcyjne pozwolą na ustalenie przyczyny zgonów - powiedziała prok. Łukasiewicz.

