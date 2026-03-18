Zderzenie tramwajów w Warszawie. Są poszkodowani

Artur Pokorski

Dwa tramwaje zderzyły się na Ochocie w Warszawie. - Osiem osób zostało poszkodowanych - przekazała Interii policja. Trzy z nich zostały przewiezione do szpitala. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia.

Tramwaj w Warszawie
Na warszawskiej Ochocie doszło do zderzenia dwóch tramwajów (Zdj. ilustracyjne)

W skrócie

  • Dwa tramwaje zderzyły się na skrzyżowaniu ulicy Grójeckiej z Niemcewicza w Warszawie, osiem osób zostało poszkodowanych.
  • Trzy z tych osób przewieziono do szpitala, a pięciu udzielono pomocy na miejscu; nie ma osób w stanie zagrażającym życiu.
  • Policja zabezpieczyła monitoring i rejestratory z tramwajów oraz bada przyczyny zdarzenia, po wypadku wystąpiły utrudnienia w ruchu, które zostały już usunięte.
Służby około godziny 11 w środę otrzymały informację o zderzeniu dwóch tramwajów w rejonie skrzyżowania ulicy Grójeckiej z Niemcewicza.

Na tramwaj linii 9, stojący na czerwonym świetle, najechał tramwaj linii 1. Składy jechały w kierunku Placu Narutowicza.

Warszawa. Zderzenie tramwajów. Trzy osoby w szpitalu

- Poszkodowanych zostało osiem osób. Pięć z nich opatrzono na miejscu, a trzy zostały przewiezione na dalsze badania - przekazał Interii mł.asp. Paweł Chmura.

Paweł Sekmistrz
    Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz przekazał, że żadna z osób poszkodowanych nie znajduje się w stanie zagrażającym życiu.

    Obaj motorniczy byli trzeźwi. Policja ustala przyczyny zdarzenia.

    Policja bada przyczyny wypadku. Zabezpieczono monitoring z tramwajów

    - Z obu tramwajów został zabezpieczony monitoring i rejestratory - przekazał Interii Urbanowicz.

    Zaraz po zderzeniu Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o utrudnieniach w kursowaniu tramwajów linii: 1, 7, 9 i 25. Uruchomiona była też linia zastępcza.

    Rzecznik Tramwajów Warszawskich przekazał, że nie ma już żadnych utrudnień, a komunikacja kursuje zgodnie z rozkładem.

    Dawid Szczyrbowski
    "Gość Wydarzeń". Kierwiński reaguje na słowa Trumpa: Polska jest lojalnym sojusznikiemPolsat News

