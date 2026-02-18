Zderzenie tramwajów w centrum Warszawy. Zamknięty ruch w kierunku Mokotowa
Kilka osób zostało poszkodowanych po zderzeniu tramwajów, do którego doszło przy placu Unii Lubelskiej w Warszawie. Według informacji Polsat News, kolizja miała miejsce ok. 6:50. Jeden z tramwajów nie wyhamował dojeżdżając do miejsca zatrzymania i wjechał w drugi.
Oba tramwaje jechały w kierunku Mokotowa - ruch tramwajów w tę stronę jest zablokowany. Według informacji przekazanych przez Natalię Glińską-Jackowską z Polsat News sześć osób zostało poszkodowanych. Na miejscu pracują ratownicy z pogotowia ratunkowego, strażacy i policjanci.
Osoby poszkodowane zostały przewiezione do szpitali z lekkimi obrażeniami - powiedział w rozmowie z Interią mł. bryg. Tomasz Kosicki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.
Oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa I (Śródmieście) Jakub Pacyniak poinformował, że żadna z osób nie ma poważnych obrażeń i dodał, że mimo zablokowania ruchu tramwajów, nie występują szczególne utrudnienia w ruchu pojazdów.
Ruch ma zostać wznowiony nie wcześniej niż po godz. 8:30. Służby przygotowują się do rozcinania wagonów zniszczonego tramwaju, w który wjechał inny pojazd szynowy, następnie tramwaje zostaną odholowane.
Utrudnienia dotyczą tramwajów linii: 4, 10, 11, 14, 16, 18, jadących w kierunkach: Wyścigi/Sielce/Miasteczko Wilanów/PKP Służewiec. Zostały one skierowane na trasy odjazdowe.