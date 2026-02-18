Oba tramwaje jechały w kierunku Mokotowa - ruch tramwajów w tę stronę był zablokowany do ok. godz. 9. Tramwaje 4, 10, 11, 14, 16, 18 w kierunkach Wyścigi/Sielce/Miasteczko Wilanów i PKP Służewiec były kierowane na trasy objazdowe.

Według informacji przekazanych przez Natalię Glińską-Jackowską z Polsat News sześć osób zostało poszkodowanych. Na miejscu pracowali ratownicy z pogotowia ratunkowego, strażacy i policjanci.

Osoby poszkodowane zostały przewiezione do szpitali z lekkimi obrażeniami - powiedział w rozmowie z Interią mł. bryg. Tomasz Kosicki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

Oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa I (Śródmieście) Jakub Pacyniak poinformował, że żadna z osób nie ma poważnych obrażeń i dodał, że mimo zablokowania ruchu tramwajów, nie występowały utrudnienia w ruchu samochodowym.

