Do wypadku na rondzie Charles'a de Gaulle'a w Warszawie doszło o godz. 7:45. Zderzyły się dwa tramwaje jadące w kierunku centrum.

Osoby, które tego wymagają, transportowane są do szpitali. Obecnie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Ustaleniami zajmą się odpowiednie służby.

To kolejny wypadek, do którego doszło we wtorek na Mazowszu. Nad ranem w miejscowości Dawidy pod Warszawą miały miejsca dwa zdarzenia.