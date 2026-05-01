Zderzenie pociągu z dźwigiem. Ewakuacja na stacji w Warszawie

Patryk Idziak

Na stacji Warszawa Powiśle doszło do kolizji pociągu osobowego Kolei Mazowieckich relacji Warszawa Zachodnia - Nasielsk. Około pół godziny po północy skład najechał na wystający dźwig pociągu roboczego. Ewakuowano 27 osób - przekazał Interii rzecznik prasowy warszawskiego komisariatu kolejowego policji.

Zielono-biały pociąg Kolei Mazowieckich na peronie stacji Warszawa Powiśle, z widocznym herbem Mazowsza.
Zdj. ilustracyjne. Kolizja pociągu Kolei Mazowieckich na stacji Warszawa Powiśle

  • Na stacji Warszawa Powiśle doszło do kolizji pociągu osobowego Kolei Mazowieckich z wystającym dźwigiem pociągu roboczego, w wyniku czego ewakuowano 27 osób.
  • Tory dalekobieżne były wyłączone z ruchu od godziny 00:35 do 3:30, a przyjazd pociągu do Nasielska opóźnił się o ponad dwie godziny.
  • W 2025 roku pociągiem Kolei Mazowieckich podróżowało ponad 70 mln pasażerów, co stanowi najlepszy wynik przewozowy w historii spółki.
Do kolizji z udziałem pociągu Kolei Mazowieckich doszło ok. godz. 00:35 w piątek. Tory dalekobieżne były wyłączone z ruchu do godz. 3:30.

Warszawa. Zderzenie pociągu Kolei Mazowieckich z dźwigiem

- Pociąg poruszający się torem dalekobieżnym relacji Warszawa Zachodnia - Nasielsk na wysokości końca peronu dworca Powiśle, od strony dworca Warszawa Wschodnia, najechał na wystający dźwig pociągu roboczego - przekazał Interii asp. szt. Artur Wojdat z warszawskiego komisariatu kolejowego policji.

W wyniku kolizji doszło do złamania konstrukcji dźwigu oraz uszkodzenia poszycia kadłubu pociągu. Na dworcu Powiśle ewakuowano 27 osób, nikomu nic się nie stało.

Jak przekazał asp. sztab. Wojdat, czynności odbyły się bez udziału prokuratora, natomiast z ramienia PKP Polskich Linii Kolejowych na miejsce została skierowana komisja ds. badania wypadków kolejowych.

Z komunikatu na Portalu Pasażera wynika, że przyjazd pociągu do Nasielska opóźnił się o ponad dwie godziny.

Koleje Mazowieckie. Ponad 70 mln pasażerów w 2025 roku

Koleje Mazowieckie to jeden z największych regionalnych przewoźników w Polsce, zapewniający także połączenia poza województwo mazowieckie oraz okresowe kursy do Gdyni i Ustki.

W 2025 roku pociągami KM podróżowało ponad 70 mln pasażerów, co - jak podkreślono w komunikacie - stanowi najlepszy wynik przewozowy w historii spółki.

