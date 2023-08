Do zdarzenia we wtorek poszło przed godz. 12 na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Kamieńczyk (pow. wyszkowski, woj. mazowieckie). Zderzyły się tam trzy auta - dwa osobowe - skoda i toyota oraz samochód ciężarowy marki DAF.

Wypadek pod Wyszkowem. Cztery osoby poszkodowane

- Poszkodowany został kierowca ciężarówki, który karetką został przewieziony do szpitala. W toyocie podróżowały dwie pasażerki w wieku 73 lata i 14 lat, a kierującym był 51-letni mężczyzna. Nastolatka i kierowca zostali przetransportowani do szpitala pogotowiem lotniczym, a starsza kobieta karetką do szpitala - powiedziała. Kierowca i pasażerka, którzy jechali skodą nie odnieśli obrażeń.