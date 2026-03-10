Zderzenie cysterny z autokarem, są poszkodowani. W akcji śmigłowce LPR

W skrócie W miejscowości Posiadały doszło do zderzenia cysterny przewożącej gaz i autokaru. W wypadku uczestniczył także rowerzysta.

W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało sześć osób, z czego najciężej ranny jest rowerzysta.

Droga po wypadku jest całkowicie zablokowana, na miejscu działa pięć zastępów straży pożarnej i do akcji zadysponowano dwa śmigłowce LPR.

- Do wypadku doszło około godziny 13.30 w miejscowości Posiadały. Zderzyła się tam cysterna przewożąca gaz z autokarem. W zdarzeniu udział brał także rowerzysta - przekazał w rozmowie z Interią mł. bryg. Kamil Płochocki, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Posiadały. Zderzenie cysterny z autokarem, są poszkodowani

Jak dodał, to właśnie osoba jadąca rowerem została najciężej ranna w wyniku zderzenia. - Rowerzysta jest już w drodze do szpitala. Na miejsce zmierzają także dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - dodał.

Łącznie w wyniku wypadku rannych zostało sześć osób. - Nie doszło do rozszczelnienia cysterny, nie ma wycieku gazu - podkreślił strażak.

Jak wyjaśnił, droga, na której doszło do wypadku jest całkowicie zablokowana i pozostanie nieprzejezdna jeszcze przez co najmniej kilka godzin.

- Na miejscu działa łącznie pięć zastępów straży pożarnej - cztery Państwowej Straży Pożarnej i jeden Ochotniczej - wskazał mł. bryg. Płochocki.

