Zderzenie ciężarówki z osobówką na Mazowszu. Cztery osoby nie żyją

Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Opaleniec. Policja otrzymała informację o zdarzeniu w południe.

"Około godz. 12.20 doszło do zderzenia czołowego pojazdu ciężarowego typu cysterna z osobowym volkswagenem" - czytamy w komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Jak dodaje policja mazowiecka, w wyniku zderzenia z ciężarówką zginęły wszystkie osoby, podróżujące samochodem osobowym. Chodzi o cztery osoby: trzech mężczyzn oraz kobietę.

Opaleniec. Tragiczny wypadek na DK57

Policja przybyła na miejsce przebadał 38-letniego kierowcę cysterny na obecność alkoholu we krwi. Mężczyzna w momencie zdarzenia był trzeźwy. Okoliczności wypadku mają wyjaśnić śledczy, którzy pracują na miejscu.

- W tej chwili można powiedzieć, że działania ratownicze zostały zakończone - powiedział polsatnews.pl rzecznik prasowy mazowieckiej PSP bryg. Karol Kroć

Droga krajowa nr 57 jest zablokowana w obu kierunkach. "Konieczne są objazdy - w kierunku Szczytna przez Rembielin do W616, dalej w kierunku Opaleńca. Prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy" - przekazała w komunikacie policja.

