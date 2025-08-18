Zderzenie ciężarówki z osobówką na Mazowszu. Cztery osoby nie żyją

Piotr Białczyk
Krzysztof Ryncarz

Piotr Białczyk, Krzysztof Ryncarz

Tragiczne doniesienia z DK57. W miejscowości Opaleniec (woj. mazowieckie) cysterna zderzyła się z samochodem osobowym. Cztery osoby nie żyją. Trasa jest całkowicie zablokowana.

Cztery osoby zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z cysterną
Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Opaleniec. Policja otrzymała informację o zdarzeniu w południe.

"Około godz. 12.20 doszło do zderzenia czołowego pojazdu ciężarowego typu cysterna z osobowym volkswagenem" - czytamy w komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

    Jak dodaje policja mazowiecka, w wyniku zderzenia z ciężarówką zginęły wszystkie osoby, podróżujące samochodem osobowym. Chodzi o cztery osoby: trzech mężczyzn oraz kobietę.

    Opaleniec. Tragiczny wypadek na DK57

    Policja przybyła na miejsce przebadał 38-letniego kierowcę cysterny na obecność alkoholu we krwi. Mężczyzna w momencie zdarzenia był trzeźwy. Okoliczności wypadku mają wyjaśnić śledczy, którzy pracują na miejscu.

    - W tej chwili można powiedzieć, że działania ratownicze zostały zakończone - powiedział polsatnews.pl rzecznik prasowy mazowieckiej PSP bryg. Karol Kroć

    Droga krajowa nr 57 jest zablokowana w obu kierunkach. "Konieczne są objazdy - w kierunku Szczytna przez Rembielin do W616, dalej w kierunku Opaleńca. Prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy" - przekazała w komunikacie policja.

