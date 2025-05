Zbrodnia na Uniwersytecie Warszawskim. Jest reakcja z rządu

"W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii zapewniamy o pełnym wsparciu i gotowości do współpracy" - przekazało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oświadczeniu dotyczącym zabójstwa, do którego doszło na kampusie UW. Zginęła w nim pracowniczka uczelni, a ciężko ranny został ochroniarz. Polsat News ustalił, że 22-letni Polak do brutalnego ataku użył siekiery.