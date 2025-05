Zbrodnia na Uniwersytecie Warszawskim. Co wiemy do tej pory?

Na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu zamordowano 53-letnią kobietę, ciężko ranny ochroniarz trafił do szpitala. Zbrodnia to pierwszy taki przypadek w Warszawie na terenie uczelni wyższej. - Mogło to spotkać każdego z nas. Często przechodziłem tymi drzwiami i nie wyobrażam sobie, by przejść przez nie ponownie - mówi jeden ze studentów. W czwartek o godz. 13 przed budynkiem Audytorium Maximum zostaną złożone wieńce.