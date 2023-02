Zatrzymano niesprawny autokar, dzień wcześniej przeszedł przegląd

Inspekcja Transportu Drogowego skontrolowała autokar wiozący dzieci z Grodziska Mazowieckiego do Poronina. Jego stan był tak zły, że nie zezwolono na dalszą jazdę. "Przegub był w tak złym stanie, że mógł rozłączyć się w trakcie jazdy, co w konsekwencji doprowadziłoby do nagłej utraty panowania nad autobusem" - zaznaczyli inspektorzy. Dzień wcześniej pojazd pomyślnie przeszedł przegląd techniczny przez uprawnionego diagnostę.

Zdjęcie Autokar z serią usterek i podstawiony transport zastępczy podczas kontroli w okolicach Radomia / Główny Inspektorat Transportu Drogowego / Informacja prasowa