Zaskakujące znalezisko w podwarszawskiej miejscowości. Wezwano saperów

W podwarszawskim Józefowie policja odnalazła przedmiot przypominający poradziecką wyrzutnię pocisków ppanc typu Fagot - przekazała Żandarmeria Wojskowa. Na miejsce wezwano saperów.

Żandarmeria Wojskowa pisze o możliwym znalezieniu wyrzutni pocisków. Saperzy na miejscu
"Na miejscu pracuje biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, pirotechnicy i saperzy" - czytamy w komunikacie.

Rzecznik prasowy Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Paweł Durka przekazał w rozmowie z polsatnews.pl, że służby otrzymały zgłoszenie o obiekcie w piątek wieczorem. Przedmiot przypominający wyrzutnię znaleziono na ogólnodostępnym terenie.

    Znaleziono wyrzutnię w Józefowie? Komunikat żandarmerii

    Rzecznik dodał, że obiekt nie miał właściwości bojowych i nie stanowił zagrożenia dla mieszkańców. Przedmiot zostanie przewieziony na poligon, gdzie po dokładnych oględzinach zostanie zutylizowany.

    "Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym zakazie posiadania broni i elementów uzbrojenia przez osoby do tego nieuprawnione" - przekazano w komunikacie Żandarmerii na Facebooku.

