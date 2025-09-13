Zaskakujące znalezisko w podwarszawskiej miejscowości. Wezwano saperów
W podwarszawskim Józefowie policja odnalazła przedmiot przypominający poradziecką wyrzutnię pocisków ppanc typu Fagot - przekazała Żandarmeria Wojskowa. Na miejsce wezwano saperów.
"Na miejscu pracuje biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, pirotechnicy i saperzy" - czytamy w komunikacie.
Rzecznik prasowy Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Paweł Durka przekazał w rozmowie z polsatnews.pl, że służby otrzymały zgłoszenie o obiekcie w piątek wieczorem. Przedmiot przypominający wyrzutnię znaleziono na ogólnodostępnym terenie.
Znaleziono wyrzutnię w Józefowie? Komunikat żandarmerii
Rzecznik dodał, że obiekt nie miał właściwości bojowych i nie stanowił zagrożenia dla mieszkańców. Przedmiot zostanie przewieziony na poligon, gdzie po dokładnych oględzinach zostanie zutylizowany.
"Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym zakazie posiadania broni i elementów uzbrojenia przez osoby do tego nieuprawnione" - przekazano w komunikacie Żandarmerii na Facebooku.