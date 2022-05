Zarzuty dla 57-latka z Wyszkowa. Prokuratura: Zabił teściową i żonę

Ciała kobiet znaleziono po pożarze domu. 57-latek przyznał się do zarzutów i złożył krótkie wyjaśnienia - informuje RMF FM. Ich treści prokuratura na razie nie ujawnia.

Poza podwójnym zabójstwem mężczyzna ma też odpowiadać za czynną napaść na policjantów.

Podczas zatrzymania 57-latek wyciągnął nóż. Wtedy funkcjonariusze strzelili do mężczyzny i ranili go w nogę. 57-latek trafił do szpitala.

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Jerzego N.

Zabójstwo w Wyszkowie. Ustalenia śledczych

Rzecznik wyszkowskiej policji Damian Wroczyński podkreślił, że od wtorkowego poranka, kiedy to w pożarze domu jednorodzinnego przy ul. Białostockiej w Wyszkowie znaleziono zwłoki dwóch kobiet w wieku 58 i 83 lat, trwały bardzo intensywne czynności związane z ustaleniem okoliczności ich śmierci. Do zadań zostali wytypowani najlepsi policjanci z Wyszkowa oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Śledczy przesłuchali kilkanaście osób, zabezpieczono monitoringi, a na miejscu zdarzenia ślady.

Wstępne czynności wskazywały, że związek ze zdarzeniem może mieć mąż młodszej kobiety, dlatego rozpoczęto poszukiwania 57-latka, w których brało udział kilkudziesięciu policjantów, w tym specjalna grupa poszukiwawcza. Wykorzystany również został policyjny helikopter oraz drony. Mężczyzna został zatrzymany w środę przed południem.