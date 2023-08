Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek około godz. 18 na ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce. Na jednym z osiedlowych uliczek przechodzień dostrzegł tam dziecko w samochodzie, które bardzo głośno płakało i było zapocone.

Warszawa: Ojciec został dziecko w rozgrzanym aucie. Pomogli przechodnie

Mężczyzna podszedł do samochodu, który stał w nasłonecznionym miejscu bez cienia - za nim ruszyło kilka innych osób. Jedna z kobiet zdołała wcisnąć rękę przez uchylone okno i otworzyć drzwi, by wyciągnąć przerażone dziecko z samochodu, gdzie siedziało przypięte pasami do fotelika.