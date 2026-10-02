Zamiast grzybów znaleźli coś cenniejszego. Niezwykłe odkrycie na Mazowszu

Michał Blus

Michał Blus

To miał być zwyczajny spacer po lesie w poszukiwaniu grzybów. Tymczasem pan Jacek Krynicki z żoną natrafili na niezwykłe znaleziska - urnę z grobu kultury grobów kloszowych oraz srebrny denar cesarza Kommodusa. Jak się okazało, przedmioty pochodzą sprzed tysięcy lat. "Dzięki odpowiedzialnej postawie przedmioty trafiły do rąk specjalistów, którzy mogą je zbadać" - przekazał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

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Starożytna urna i fragmenty naczyń z gliny na wiórach drewnianych w kartonowym pudełku.
Podczas grzybobrania odkryto niezwykłe przedmioty, które rzucają nowe światło na historię MazowszaMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytkówmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Podczas spaceru po lesie Jacek Krynicki wraz z żoną natrafili na urnę z grobu kultury grobów kloszowych oraz srebrny denar cesarza Kommodusa.
  • Odnalezione przedmioty zostały przekazane specjalistom do badań i zabezpieczenia.
  • Urna i moneta są prezentowane na wystawie stałej w Zamku w Liwie.
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W trakcie grzybobrania pan Jacek Krynicki wraz z żoną odnalazł w lesie na hałdzie piasku przedmiot, który przykuł jego uwagę - przekazał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Okazało się, że była to urna z grobu kultury grobów kloszowych.

Wraz z nią znaleziono fragment klosza oraz miseczkę, która pełniła funkcję przykrywki. Jak przekazał konserwator, znalezisko datowane jest na ok IV w. p. n. e.

Niesamowite znalezisko w trakcie grzybobrania. Przedmioty trafiły do muzeum

"Pan Jacek odnalazł również srebrny denar cesarza Kommodusa, datowany na lata 181-192 n.e. Na awersie widnieje profil cesarza w wieńcu, na rewersie - Roma siedząca z Nike" - przekazano.

Moneta ma zaledwie ok. 17 mm średnicy, ale niesie ze sobą kawałek historii sprzed niemal dwóch tysięcy lat.

"Każdy z tych przedmiotów to fragment innej rzeczywistości - od pradziejowych obrzędów pogrzebowych, przez wpływy rzymskie sięgające ziem polskich" - zaznaczono w komunikacie.

Konserwator przekazał, że dzięki odpowiedzialnej postawie znalazcy przedmioty "trafiły tam, gdzie ich miejsce - do rąk specjalistów, którzy mogą je właściwie zabezpieczyć i zbadać".

Przekazano, że oba obiekty prezentowane są na wystawie stałej w Zamku w Liwie.

"Dziękujemy Panu Jackowi za pasję i odpowiedzialne podejście do poszukiwań - to dzięki takim ludziom możemy odkrywać kolejne rozdziały historii Mazowsza" - podsumowano.

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