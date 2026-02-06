Zajęli się psami ze schroniska w Sobolewie. Sami mają teraz problemy

Mazowiecki lekarz weterynarii zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością "Pogotowia dla zwierząt". Chodzi o prowadzenie nielegalnego schroniska w miejscowości Kuflew. Właśnie tam trafiły psy zabrane wcześniej z zamkniętej placówki w Sobolewie.

"Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przeprowadził kontrolę działalności prowadzonej jako nielegalne schronisko pod nazwą 'Pogotowie dla zwierząt' w miejscowości Kuflew, w wyniku której wykrył szereg nieprawidłowości" - przekazał w sieci wojewódzki inspektorat weterynarii w Siedlcach.

Podkreślił, że w związku z tym skierowane zostało zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim o możliwości popełnienia przestępstwa.

    Jako argument podał, że jest to nielegalne schronisko, niezgłoszone do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim i nie znajduje się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

    Zawiadomienie do prokuratury ws. schroniska. Zastrzeżenia Inspekcji Weterynaryjnej

    "Pogotowie dla zwierząt" zapowiedziało, że w piątek odniesie się do tych zarzutów. "Inspekcja Weterynaryjna miała zastrzeżenia - głównie dotyczące tego, że jej zdaniem prowadzimy schronisko dla bezdomnych zwierząt - mimo że nie przebywają u nas zwierzęta bezdomne" - czytamy we wpisie organizacji.

    Jak dodała, "wszystkie zwierzęta znajdujące się w azylu są leczone i zadbane, wszystkie mają dostęp do wody, wszystkie są codziennie wyprowadzane na spacery i na wybiegi". "Obecnie mamy pod opieką około 200 psów i 20 kotów" - wyliczyli przedstawiciele "Pogotowia".

      Dodali, że ich azyl jest miejscem otwartym: wszystkich wpuszczają i współpracują z około stu wolontariuszami.

      Schronisko w Sobolewie zamknięte. Psy trafiły do nielegalnej placówki

      W ostatnim czasie szerokim echem w mediach odbiła się sprawa schroniska dla zwierząt w Bytomiu (województwo śląskie). Dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami w tej placówce prowadzi mysłowicka policja pod nadzorem tamtejszej prokuratury.

      Dwa tygodnie temu, po ponownej kontroli, zamknięte zostało schronisko dla zwierząt w Sobolewie na Mazowszu. To właśnie "Pogotowie dla zwierząt" zabrało stamtąd zwierzęta.

