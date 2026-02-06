W skrócie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim wykrył nieprawidłowości w schronisku prowadzonym przez "Pogotowie dla zwierząt" w Kuflewie.

Do prokuratury zostało skierowane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizację, której schronisko nie było zgłoszone do rejestru.

"Pogotowie dla zwierząt" zabrało psy z zamkniętego schroniska w Sobolewie.

"Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przeprowadził kontrolę działalności prowadzonej jako nielegalne schronisko pod nazwą 'Pogotowie dla zwierząt' w miejscowości Kuflew, w wyniku której wykrył szereg nieprawidłowości" - przekazał w sieci wojewódzki inspektorat weterynarii w Siedlcach.

Podkreślił, że w związku z tym skierowane zostało zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim o możliwości popełnienia przestępstwa.

Jako argument podał, że jest to nielegalne schronisko, niezgłoszone do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim i nie znajduje się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

Zawiadomienie do prokuratury ws. schroniska. Zastrzeżenia Inspekcji Weterynaryjnej

"Pogotowie dla zwierząt" zapowiedziało, że w piątek odniesie się do tych zarzutów. "Inspekcja Weterynaryjna miała zastrzeżenia - głównie dotyczące tego, że jej zdaniem prowadzimy schronisko dla bezdomnych zwierząt - mimo że nie przebywają u nas zwierzęta bezdomne" - czytamy we wpisie organizacji.

Jak dodała, "wszystkie zwierzęta znajdujące się w azylu są leczone i zadbane, wszystkie mają dostęp do wody, wszystkie są codziennie wyprowadzane na spacery i na wybiegi". "Obecnie mamy pod opieką około 200 psów i 20 kotów" - wyliczyli przedstawiciele "Pogotowia".

Dodali, że ich azyl jest miejscem otwartym: wszystkich wpuszczają i współpracują z około stu wolontariuszami.

Schronisko w Sobolewie zamknięte. Psy trafiły do nielegalnej placówki

W ostatnim czasie szerokim echem w mediach odbiła się sprawa schroniska dla zwierząt w Bytomiu (województwo śląskie). Dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami w tej placówce prowadzi mysłowicka policja pod nadzorem tamtejszej prokuratury.

Dwa tygodnie temu, po ponownej kontroli, zamknięte zostało schronisko dla zwierząt w Sobolewie na Mazowszu. To właśnie "Pogotowie dla zwierząt" zabrało stamtąd zwierzęta.

