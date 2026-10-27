W skrócie Służby prowadzą poszukiwania 15-letniej Nadii Fabiszewskiej, która zaginęła 21 października w okolicach Płocka.

Policja apeluje do kierowców, przejeżdżających 21 października mostem im. Legionów Piłsudskiego, o przejrzenie nagrań z wideorejestratorów.

W kościele w Nowym Duninowie zaplanowano mszę świętą w intencji bezpiecznego powrotu zaginionej nastolatki do domu.

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Według informacji serwisu Info Płock 15-letnia Nadia Fabiszewska zaginęła w minioną środę, 21 października. Jej poszukiwania prowadzą służby.

Dziewczynka po raz ostatni zameldowana była w miejscowości Antoninów nieopodal Płocka. Policja opublikowała w sieci jej rysopis. Jak czytamy, 15-latka ma około 171-175 centymetrów wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma długie, proste i ciemne włosy.

W dniu zaginięcia miała na sobie czarną bluzę z kapturem, ciemne spodnie dresowe oraz czarne buty marki Nike. Posiadała przy sobie telefon komórkowy iPhone 13 Pro w kolorze srebrnym.

Zaginęła Nadia Fabiszewska. Policja apeluje do kierowców

Pomimo upływu dni, nastolatka nadal nie wróciła do domu. W czwartek policja wydała pilny apel do kierowców, którzy dzień wcześniej między 18:30 a 18:50 przejeżdżali Mostem im. Legionów Piłsudskiego i których pojazdy były wyposażone w kamery samochodowe.

Kierowcy zostali poproszeni o sprawdzenie nagrań z wideorejestratorów, gdyż urządzenia mogły zarejestrować dziewczynkę. Jak ustalono, w środę około godziny 18:40 szła ona od strony Radziwia w kierunku Starego Mostu.

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Wszyscy, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu dziewczynki, proszeni są o kontakt z płocką policją (tel. 47 705 16 00 lub 47 705 16 01).

Wierni będą modlić się o szczęśliwy powrót do domu 15-letniej Nadii

Zaginięcie nastolatki poruszyło lokalną społeczność. Według informacji portalu infoplocktv.pl, jeżeli w środę poszukiwania będą nadal kontynuowane, odprawiona zostanie specjalna msza święta w intencji jej odnalezienia i szczęśliwego powrotu do domu.

Nabożeństwo odbędzie się w kościele w Nowym Duninowie. Początek mszy zaplanowano na godz. 17. Jeżeli do tego czasu 15-letnia Nadia zostanie odnaleziona, nabożeństwo będzie miało charakter dziękczynny za dar życia i jej szczęśliwy powrót do domu.

Źródło: infoplocktv.pl



