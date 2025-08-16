Zaginął nasz redakcyjny kolega. Może potrzebować pilnej pomocy
Zaginął redaktor Polsat News, Filip Trzosek. W sobotę rano wyszedł z domu na Bemowie do pracy i od tamtej pory nie dał znaku życia. Nasz kolega może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Apelujemy o pomoc w poszukiwaniach.
O zaginięciu Filipa Trzoska poinformowała jego mama. O sprawie napisał również na swoim profilu na Facebooku "Miejski Reporter".
"Wyszedł rano z domu na Bemowie do pracy na ulicy Ostrobramskiej. Do pracy nie dojechał. Nie ma z nim kontaktu, co nigdy nie miało miejsca" - wskazano we wpisie.
Warszawa. Trwają poszukiwania 24-letniego Filipa Trzoska
Zaginięcie zgłoszone zostało na policję. Filip zmaga się z chorobą, dlatego niewykluczone, że potrzebuje pilnej pomocy.
24-letni zaginiony ma 192 centymetry wzrostu. W chwili, gdy wychodził z domu, miał na sobie czarne spodnie garniturowe i ciemną koszulę. Na plecach niósł czarny plecak. Posiadał przy sobie identyfikator Polsat News.
Osoby, które zauważyły Filipa Trzoska lub mają informacje o miejscu jego pobytu, proszone są o kontakt z rodziną pod numerem telefonicznym 608 342 657 lub policją.