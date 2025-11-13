W Warszawie trwają poszukiwania 44-letniego księdza Marka Wodawskiego.

Mężczyzna w piątek 7 listopada około godz. 19:30 wyszedł z mieszkania przy ulicy Białowieskiej i do chwili obecnej nie wrócił ani nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Zaginął Marek Wodawski. To ksiądz z Warszawy

Według "Super Expressu" zaginiony jest rezydentem w parafii Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Rzeźbiarskiej 46 w Warszawie.

Policja zwróciła się z apelem o pomoc w poszukiwaniach. Funkcjonariusze udostępnili zdjęcia i rysopis zaginionego.

Mężczyzna ma 175 cm wzrostu, normalną budowę ciała, ciemne krótkie włosy. W chwili zaginięcia ubrany był w czerwoną bluzę oraz niebieskie spodnie jeansowe.

Poszukiwania księdza w Warszawie. Policja apeluje

"Prosimy o pomoc wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu mężczyzny prezentowanego na zdjęciu" - apeluje policja.

"Osoby, które mogą pomóc w jego odnalezieniu proszone są o kontakt z policjantami komendy przy ulicy Grenadierów tel. (47) 723-76-30 w godz. 8.00-16.00, całodobowo (47) 723-76-55 lub z najbliższą jednostką policji, a także pod bezpłatnym numerem telefonu 112, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: dyzurny.krp7@ksp.policja.gov.pl" - czytamy w komunikacie.

