Zadzwonił do fundacji, mówił o zamachu. Policja zatrzymała 57-latka

Maria Literacka

Maria Literacka

Funkcjonariusze zatrzymali 57-letniego mężczyznę, który podczas rozmowy telefonicznej sugerował, że może przeprowadzić atak podobny do zamachu w Krakowie - poinformowała warszawska policja. Kiedy służby zjawiły się w jego domu, zapewniał, że nie miał złych zamiarów.

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Funkcjonariusz policji.
Zatrzymano 57-latka. Sugerował możliwość przeprowadzenia ataku na wzór zamachu z Krakowa (zdj. ilustracyjne)Damian KlamkaEast News

W skrócie

  • Warszawska policja zatrzymała 57-latka, który podczas rozmowy telefonicznej z jedną z fundacji sugerował przeprowadzenie ataku wzorowanego na zamachu w Krakowie.
  • Zatrzymany mężczyzna w rozmowie z funkcjonariuszami tłumaczył swoje zachowanie trudną sytuacją życiową i zapewniał, że nie miał zamiaru nikogo skrzywdzić.
  • 57-latek usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu i został objęty dozorem policji. Grozi mu kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.
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O zatrzymaniu poinformowała w sobotę Komenda Rejonowa Policji II w Warszawie. Jak czytamy, do służb wpłynęło zawiadomienie od jednej z fundacji z siedzibą na Mokotowie

Mazowieckie. Zadzwonił do fundacji, mówił o zamachu w Krakowie. Akcja służb

Pracownicy fundacji poinformowali policję, że zadzwonił do niech mężczyzna, który w trakcie rozmowy nawiązał do strzelaniny w Krakowie. "Z jego słów wynikało, że rozważa możliwość podobnego działania" - przekazano w komunikacie.

Po przyjęciu zgłoszenia i przesłuchaniu świadków funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie wspomnianego połączenia. Jednocześnie do działań przystąpili policjanci z Wydziału Kryminalnego.

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"Po zapoznaniu się z materiałami niezwłocznie rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny i sprawdzenia, czy jego słowa mogą wskazywać na realne zagrożenie" - relacjonuje komenda.

Sugerował atak podobny do krakowskiego. 57-latek zatrzymany pod Warszawą

Służbom szybko udało się namierzyć dzwoniącego w jednej z podwarszawskich miejscowości. Funkcjonariusze udali się pod ustalony adres i zatrzymali 57-latka w pobliżu miejsca zamieszkania.

Jak czytamy w komunikacie, "podczas rozmowy z policjantami mężczyzna tłumaczył swoje zachowanie trudną sytuacją życiową i zapewniał, że nie chciał nikogo skrzywdzić".

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Zatrzymany usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu, a decyzją prokuratora został objęty dozorem policji. Grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Do zamachu w Krakowie doszło 7 listopada. 24-letni mężczyzna wjechał na płytę Rynku Głównego i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Zabił sześć osób, a 15 zostało rannych.

Wśród poszkodowanych znaleźli się dwaj policjanci, którym udało się ująć napastnika i udaremnić dalsze ataki. Tego samego dnia w domu zamachowca znaleziono ciała jego rodziny - ojca, matki i siostry. 24-latek zmarł w szpitalu.

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