"Zachowaj spokój". Policja apeluje do mieszkańców dwóch miast
Służby apelują do mieszkańców Warszawy i Pruszkowa w związku z trwającymi ćwiczeniami "SOKRATES-25". "Prosimy o zachowanie spokoju" - przekazała stołeczna policja. Działania wiążą się z przelotem dronów i zwiększonym ruchem pojazdów uprzywilejowanych, a co za tym idzie - wyższym hałasem.
W skrócie
- Policja ostrzega mieszkańców Warszawy i Pruszkowa przed ćwiczeniami pod kryptonimem „SOKRATES-25”.
- Ćwiczenia obejmują działania służb ratunkowych, zwiększony ruch pojazdów uprzywilejowanych oraz wzmożony hałas.
- Celem jest podniesienie skuteczności reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz testowanie procedur zapewniających ciągłość kluczowych usług.
Stołeczna policja zaapelowała do mieszkańców Warszawy i Pruszkowa w związku z zaplanowanymi na czwartek ćwiczeniami pod kryptonimem "SOKRATES-25".
Działania są elementem Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W akcję będą zaangażowani policjanci i strażacy.
"To tylko ćwiczenia - prosimy o zachowanie spokoju" - podkreślono w wydanym komunikacie.
Policja ostrzega mieszkańców. Akcja na Mazowszu, chodzi o ćwiczenia "SOKRATES-25"
Ćwiczenia "SOKRATES-25" będą się wiązać ze zwiększonym ruchem pojazdów uprzywilejowanych, przelotem dronów oraz wyższym poziomem hałasu. "Dziękujemy za wyrozumiałość" - przekazała stołeczna policja.
"Celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz sprawdzenie procedur zapewniających ciągłość działania kluczowych usług świadczonych przez spółkę" - napisano. Ćwiczenia zostaną przeprowadzone na terenie Wodociągów Warszawskich.
Jako jeden z celów ćwiczeń wskazano rozwój kompetencji służb w zakresie niesienia pomocy mieszkańcom Warszawy.
Ćwiczenia "SOKRATES-25". Mieszkańcy Warszawy i Pruszkowa dostaną alerty RCB
"W kontekście obecnych uwarunkowań geopolitycznych organizacja takich ćwiczeń ma szczególne znaczenie dla zapewniania bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców stolicy" - powiadomiły w środę Wodociągi Warszawskie.
W komunikacie pruszkowskich wodociągów powiadomiono, że m.in. sprawdzone zostaną procedury zapewniających ciągłość działania kluczowych usług, w tym dostaw wody i odbioru ścieków.
"Mieszkańcy Warszawy, jak i Pruszkowa, otrzymają na swoje telefony alert SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) informujący o trwających ćwiczeniach" - przekazano.