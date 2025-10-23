W skrócie Policja ostrzega mieszkańców Warszawy i Pruszkowa przed ćwiczeniami pod kryptonimem „SOKRATES-25”.

Ćwiczenia obejmują działania służb ratunkowych, zwiększony ruch pojazdów uprzywilejowanych oraz wzmożony hałas.

Celem jest podniesienie skuteczności reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz testowanie procedur zapewniających ciągłość kluczowych usług.

Stołeczna policja zaapelowała do mieszkańców Warszawy i Pruszkowa w związku z zaplanowanymi na czwartek ćwiczeniami pod kryptonimem "SOKRATES-25".

Działania są elementem Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W akcję będą zaangażowani policjanci i strażacy.

"To tylko ćwiczenia - prosimy o zachowanie spokoju" - podkreślono w wydanym komunikacie.

Policja ostrzega mieszkańców. Akcja na Mazowszu, chodzi o ćwiczenia "SOKRATES-25"

Ćwiczenia "SOKRATES-25" będą się wiązać ze zwiększonym ruchem pojazdów uprzywilejowanych, przelotem dronów oraz wyższym poziomem hałasu. "Dziękujemy za wyrozumiałość" - przekazała stołeczna policja.

"Celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz sprawdzenie procedur zapewniających ciągłość działania kluczowych usług świadczonych przez spółkę" - napisano. Ćwiczenia zostaną przeprowadzone na terenie Wodociągów Warszawskich.

Jako jeden z celów ćwiczeń wskazano rozwój kompetencji służb w zakresie niesienia pomocy mieszkańcom Warszawy.

Ćwiczenia "SOKRATES-25". Mieszkańcy Warszawy i Pruszkowa dostaną alerty RCB

"W kontekście obecnych uwarunkowań geopolitycznych organizacja takich ćwiczeń ma szczególne znaczenie dla zapewniania bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców stolicy" - powiadomiły w środę Wodociągi Warszawskie.

W komunikacie pruszkowskich wodociągów powiadomiono, że m.in. sprawdzone zostaną procedury zapewniających ciągłość działania kluczowych usług, w tym dostaw wody i odbioru ścieków.

"Mieszkańcy Warszawy, jak i Pruszkowa, otrzymają na swoje telefony alert SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) informujący o trwających ćwiczeniach" - przekazano.

