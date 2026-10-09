Dyrektor szkoły w Leszczydole-Nowinach Krzysztof Ochmański spotkał się w piątek z dziennikarzami i zrelacjonował przebieg ataku byłego ucznia. W wyniku zdarzenia życia straciła 37-letnia pracownica placówki.

- Trzymałem go. Widziałem, że nie jest zbyt silny. Stwierdziłem, że to może być jakiś uczeń ze szkoły, ale oczywiście nie do końca wiedziałem, co robię. Jak się obróciliśmy w stronę jednej klasy, otworzyły się drzwi. Wychyliła się pani nauczycielka, która odruchowo chwyciła go tak mocno, że szarpnęła nim w swoją stronę, wyrywając go z moich rąk - opisał pedagog.

Ochmański ujawnił, że dopiero wówczas dotarło do niego, że "to już chyba nie są żarty". - Zobaczyłem jak dźga tę nauczycielkę i to był moment, w którym chyba pierwszy raz zobaczyłem, że tam jest jakiś nóż - powiedział.

Dyrektor szkoły początkowo myślał, że nóż w ręku 15-latka jest plastikowy. - Ta pani jakoś się wyrwała i w tym momencie kazałem jej uciekać, chwyciłem taką tablicę, która tam stała obok, zasłoniłem się i wiedziałem, że mam już jakąś kontrolę - mogę go zepchnąć w koniec korytarza, tak żeby szkoła była bezpieczna - kontynuował.

Dyrektor placówki ujawnił, że po tym, jak odepchnął sprawcę, ten zaczął się zachowywać, jakby "został odłączony od czegoś". Następnie nastolatek miał zacząć przepraszać i mówić, że "nie chce już tego robić".

- Jak zauważyłem, że mogę z nim rozmawiać, no to krzyknąłem: "Ja ci pomogę, ale odłóż noże". I on w tym czasie jakoś tak posłusznie te noże odłożył. Jeszcze był troszeczkę spanikowany. Kazałem mu usiąść, zdjąć kask. Nie wiem, czy dobrze to pamiętam - mówił.

- Ja oczywiście byłem czujny, bo te noże musiałem stamtąd zabrać. (...) W tym momencie to on już się chyba poddał. Ja tej pewności nie miałem, dlatego bezpiecznie się tą tablicą zasłaniałem i próbowałem z nim rozmawiać. Jak już nawiązałem kontakt, poprosił mnie o pomoc i doszło do tego, że chciał, żeby go przytulić - kontynuował.

Pedagog, widząc, że sprawca "siedzi w miarę grzecznie, czekając na policję", pobiegł zobaczyć, co się dzieje z tyłu. - Szczególnie byłem zaniepokojony ranną nauczycielką, bo wydawało mi się, że była mocno ranna. Okazało się, że tylko draśnięcie - podkreślił.

- I jak wracałem do niego, to on się podniósł z tej ławki, ale też grzecznie, bo chciał zobaczyć, co on zrobił. Tak mi się wydaje - dodał.

Krzysztof Ochmański wyjaśnił, że pod koniec zdarzenia zdał sobie sprawę, że kojarzy sprawcę i że to absolwent szkoły. W rozmowie z dziennikarzami podzielił się też swoimi wspomnieniami na temat 15-latka.

- Jedyny problem to niechętnie chodził do szkoły. Miał dostosowania. Myślę, że mieliśmy pewien sukces, bo wychowawczo w klasie ósmej udało nam się go namówić do tego, żeby jeździł na wycieczki, zapisał się do pocztu sztandaru. Nawet na którymś z tych wyjazdów widziałem, że naprawdę cieszy się z tego. Także ta końcówka ósmej klasy to mógłbym powiedzieć, że bez żadnych problemów, oprócz nauki - opisał.

Dyrektor szkoły zapewnił przy tym, że nastolatek nie miał problemów z agresją. - To był chłopak taki uśmiechnięty, z dołkami. Także tu nie było widać agresji. Nawet do tego stopnia, że jak ktoś się uśmiechnął do niego, to on się uśmiechał - wspomniał.

Pedagog wskazał też, że z jego rozmowy ze sprawcą wynika, że ten przyszedł do szkoły sam prosto ze swojego domu. Ponadto potwierdził, że nastolatek miał ze sobą kask, na którym znajdowało się urządzenia do nagrywania. - Wydaje mi się, że to był smartfon na jakimś statywie - powiedział.

Wkrótce więcej informacji.