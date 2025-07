Do napaści na 20-letniego mężczyznę doszło w ubiegły piątek w Warszawie chwilę po godz. 16. Jak relacjonuje policja, 23-latek podszedł do nieznanego mu wcześniej młodego człowieka i bez powodu zaatakował go maczetą zadając mu kilka ran ciętych głowy i szyi. Napastnik uciekł następnie z miejsca zdarzenia.