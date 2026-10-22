Zaatakował ostrym narzędziem, koniec pościgu w Warszawie. Policja ogłasza

W skrócie 37-letni obywatel Indii został zatrzymany na parkingu w Warszawie w związku z ugodzeniem nożem 58-letniego rodaka przy ulicy Nowogrodzkiej.

Stan 58-letniego poszkodowanego jest stabilny i przebywa on pod opieką lekarzy, natomiast zatrzymany mężczyzna w momencie ujęcia zachowywał się agresywnie.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński pogratulował funkcjonariuszom sprawnego zatrzymania napastnika, u którego zabezpieczono nóż.

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"Mężczyzna podejrzewany o ugodzenie niebezpiecznym narzędziem 58-letniego obywatela Indii został zatrzymany przez warszawskich policjantów na parkingu w rejonie jednej z galerii handlowych" - przekazano w komunikacie Komendy Stołecznej Policji na portalu X.

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Warszawa. Atak w centrum miasta, zatrzymano 37-latka z Indii

Do zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o przeprowadzenie ataku doszło po godz. 16 na warszawskiej Woli. "Okazał się nim 37-letni obywatel Indii" - podała policja. W akcji brał udział przewodnik z psem tropiącym.

"Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności zdarzenia. Ustalenia wskazują, że ma ono charakter kryminalny" - przekazano.

Informację o ujęciu potencjalnego sprawcy przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Polityk pogratulował zaangażowanym funkcjonariuszom "błyskawicznego" namierzenia napastnika.

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Nowe infromacje po ataku w Warszawie. "Zachowywał się agresywnie"

- Zatrzymany posiadał przy sobie plecak, a w tym plecaku niebezpieczny przedmiot, nóż dużych rozmiarów - przekazał podczas konferencji prasowej asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Jak podkreślił, dotychczasowe ustalenia "jasno wskazują", że to 37-latek odpowiada za atak. - Na ten moment jest on w dyspozycji policjantów z ul. Wilczej. W kolejnych dniach będziemy wykonywać z nim dalsze czynności procesowe - przekazał.

Stan poszkodowanego 58-latka jest stabilny. Mężczyzna znajduje się on pod opieką lekarzy. - 37-latek w momencie zatrzymania zachowywał się agresywnie (...). Nie doznał obrażeń. Policjanci przeprowadzili zatrzymanie bardzo sprawnie, także oni nie odnieśli obrażeń - powiedział asp. Pacyniak.

- Legalność pobytu w Polsce tego mężczyzny będzie skrupulatnie badana. Na ten moment wiemy, że od pewnego czasu przebywał na terenie Polski - wskazał. Zdaniem funkcjonariusza jest zbyt wcześnie, aby wskazać motyw stojący za atakiem.

Atak nożownika w Warszawie. 58-latek raniony

Do ataku doszło w czwartek przy ulicy Nowogrodzkiej, w ścisłym centrum Warszawy. Przy użyciu niebezpiecznego narzędzia zaatakowany 58-letniego obywatela Indii.

Ranny mężczyzna trafił do szpitala. Jego stan nie pozwalał na przeprowadzenie z nim czynności przez policję.



