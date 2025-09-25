Zaatakował kobietę w warszawskim autobusie. Agresor usłyszał zarzuty

Do zdarzenia doszło w sobotę w autobusie miejskim linii 190.

Mężczyzna najpierw słownie zaatakował inną kobietę, prawdopodobnie obywatelkę Ukrainy, a 51-latkę, która zwróciła mu uwagę i stanęła w obronie kobiety, uderzył głową w twarz.

- Świadek zarejestrował to zdarzenie swoim telefonem komórkowym - przekazała policjantka.

Warszawa. Atak w miejskim autobusie. Stanęła w obronie Ukrainki

We wtorek, około południa operacyjni zatrzymali 38-latka w Markach, w jego pracy. Stamtąd mężczyzna trafił do komendy przy ul. Jagiellońskiej 51.

- W środę policjanci przedstawili mu zarzuty publicznego znieważenia grupy ludności narodowości ukraińskiej z powodu jej przynależności narodowej oraz spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu 51-letniej pasażerki. Następnie doprowadzili mężczyznę do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ na dalsze czynności - zaznaczyła nadkom. Paulina Onyszko.

Agresywny mężczyzna zaatakował kobietę. "Nikt nam nie pomógł"

Okazało się, że sprawa dotyczy aktywistki Zenobii Żaczek, członkini Komitetu Obrony Praw Lokatorów. To w jej stronę roznegliżowany pasażer skierował agresję, o czym aktywistka sama poinformowała w mediach społecznościowych, publikując nagranie ze zdarzenia. "Zaczął mnie wyzywać i uderzył" - napisała, dodając, że wcześniej mężczyzna obrażał słownie starszą kobietę z Ukrainy.

Więcej szczegółów zdarzenia aktywistka przytoczyła w rozmowie z "Faktem".

- Dobiegł do mnie i uderzył mnie z tzw. główki w twarz. Krew polała się z mojego nosa. Gdy otworzyły się drzwi, moja partnerka wypchnęła furiata na zewnątrz. Nikt nam nie pomógł, nie zareagował ani na obrzydliwe słowa rzucane w stronę starszej pani, ani wobec agresji, którą skierował na mnie. Wszyscy patrzyli w telefony albo przed siebie - opisywała w rozmowie z tabloidem.

Strzelać do rosyjskich obiektów naruszających granice? Trump daje zielone światło. Schetyna w ''Graffiti'': To nowa rzecz Polsat News Polsat News