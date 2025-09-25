Zaatakował kobietę w warszawskim autobusie. Agresor usłyszał zarzuty

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Mężczyzna, który w warszawskim autobusie miejskim zaatakował kobietę, usłyszał zarzuty - poinformowała nadkom. Paulina Onyszko z praskiej policji. Sprawa dotyczy aktywistki Zenobii Żaczek, która stanęła w obronie znieważanej przez 38-latka Ukrainki i wówczas została uderzona przez agresora. Nagranie z całego zajścia trafiło do sieci.

Warszawa. Atak w miejskim autobusie. Agresor usłyszał zarzuty
Warszawa. Atak w miejskim autobusie. Agresor usłyszał zarzutyAndrzej BogaczAgencja FORUM

Do zdarzenia doszło w sobotę w autobusie miejskim linii 190.

Mężczyzna najpierw słownie zaatakował inną kobietę, prawdopodobnie obywatelkę Ukrainy, a 51-latkę, która zwróciła mu uwagę i stanęła w obronie kobiety, uderzył głową w twarz.

Zobacz również:

Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował kobietę w autobusie (zdj. ilustracyjne)
Mazowieckie

Uderzył pasażerkę, bo broniła Ukrainki. 38-latek zatrzymany

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    - Świadek zarejestrował to zdarzenie swoim telefonem komórkowym - przekazała policjantka.

    Warszawa. Atak w miejskim autobusie. Stanęła w obronie Ukrainki

    We wtorek, około południa operacyjni zatrzymali 38-latka w Markach, w jego pracy. Stamtąd mężczyzna trafił do komendy przy ul. Jagiellońskiej 51.

    - W środę policjanci przedstawili mu zarzuty publicznego znieważenia grupy ludności narodowości ukraińskiej z powodu jej przynależności narodowej oraz spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu 51-letniej pasażerki. Następnie doprowadzili mężczyznę do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ na dalsze czynności - zaznaczyła nadkom. Paulina Onyszko.

    Zobacz również:

    Policja szuka Józefa Kozoduja. Opublikowano zdjęcie i opis mężczyzny
    Świętokrzyskie

    Zaatakował żonę i uciekł do lasu. Trwa obława za 63-latkiem

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski

      Agresywny mężczyzna zaatakował kobietę. "Nikt nam nie pomógł"

      Okazało się, że sprawa dotyczy aktywistki Zenobii Żaczek, członkini Komitetu Obrony Praw Lokatorów. To w jej stronę roznegliżowany pasażer skierował agresję, o czym aktywistka sama poinformowała w mediach społecznościowych, publikując nagranie ze zdarzenia. "Zaczął mnie wyzywać i uderzył" - napisała, dodając, że wcześniej mężczyzna obrażał słownie starszą kobietę z Ukrainy.

      Więcej szczegółów zdarzenia aktywistka przytoczyła w rozmowie z "Faktem".

      - Dobiegł do mnie i uderzył mnie z tzw. główki w twarz. Krew polała się z mojego nosa. Gdy otworzyły się drzwi, moja partnerka wypchnęła furiata na zewnątrz. Nikt nam nie pomógł, nie zareagował ani na obrzydliwe słowa rzucane w stronę starszej pani, ani wobec agresji, którą skierował na mnie. Wszyscy patrzyli w telefony albo przed siebie - opisywała w rozmowie z tabloidem.

      Zobacz również:

      Łódź. Napad na Białorusinkę. Kobieta wchodziła do domu
      Łódzkie

      Białorusinka wchodziła do domu. Napad w centrum miasta

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      Strzelać do rosyjskich obiektów naruszających granice? Trump daje zielone światło. Schetyna w ''Graffiti'': To nowa rzeczPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze