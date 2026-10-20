W skrócie Policja zatrzymała 20-latka po ataku na 13-letniego chłopca na plenerowej siłowni w Warszawie.

Mężczyzna używał pałki teleskopowej i groził nastolatkowi pobiciem, co nagrali świadkowie i rówieśnicy.

20-latek usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące.

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O zdarzeniu poinformowała Komenda Rejonowa Policji Warszawa I - Śródmieście. Jak relacjonowano, mężczyzna na jednej z plenerowych siłowni na bulwarach wiślanych, w rejonie Mostu Świętokrzyskiego zaatakował 13-letniego chłopca.

Warszawa. Groził nastolatkowi, 20-latek trafił do aresztu

20-latek podszedł do przebywającej tam grupy młodzieży, a następnie wyciągnął pałkę teleskopową, chwycił nastolatka i zaczął go szarpać, a także groził mu pobiciem, również wtedy, gdy ten próbował się oddalić.

Część zdarzenia została nagrana przez rówieśników chłopca oraz świadków, którzy wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali agresywnego mężczyznę, zabezpieczyli też znalezioną przy nim pałkę teleskopową. Po przywiezieniu na komendę i badaniu alkomatem okazało się, że zatrzymany miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu.

Po wytrzeźwieniu 20-latek usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Oba czyny zostały zakwalifikowane jako występki o charakterze chuligańskim.

Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 20-latka na okres dwóch miesięcy.



