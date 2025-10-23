Wyszedł z banku, stracił niemal milion złotych. Zuchwały rabunek w stolicy

Niemal milion złotych stracił mężczyzna, który został napadnięty tuż po wyjściu z banku na warszawskim Ursynowie, gdzie wypłacił gotówkę. Torba z pieniędzmi została wyjęta z jego samochodu po tym, gdy poszkodowany do niego wsiadł. - Ze względu na dobro śledztwa policja nie udziela szczegółowych informacji na temat kwoty - przekazała Interii asp. szt. Haberska.

Mężczyzna stracił niemal milion złotych po wyjściu z banku (Zdjęcie ilustracyjne)
  • Mężczyzna został napadnięty tuż po wyjściu z banku na warszawskim Ursynowie, gdzie wypłacił znaczną sumę pieniędzy.
  • Złodziej otworzył drzwi samochodu ofiary i ukradł torbę z niemal milionem złotych.
  • Policja prowadzi dochodzenie, a poszkodowany uważa, że przestępstwo nie było przypadkowe.
Jak potwierdziła w rozmowie z Interią asp. szt. Marta Haberska, oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II, do kradzieży doszło we wtorkowy poranek na ulicy Teligi na warszawskim Ursynowie.

Mężczyzna wyszedł z banku z torbą zawierającą wypłaconą gotówkę i udał się do zaparkowanego na ulicy samochodu. Tuż po tym jak do niego wsiadł, nieznany sprawca otworzył drzwi od strony pasażera i zabrał torbę z pieniędzmi.

Asp. szt. Haberska powiedziała, że ze względu na dobro śledztwa policja nie udziela szczegółowych informacji na temat kwoty. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że mężczyzna wypłacił z banku 900 tysięcy złotych.

    Usynów. Klient banku stracił 900 tysięcy złotych

    - Otwierają się drzwi, facet złapał torbę. Ja przez fotel pasażera spróbowałem wyjść do tego złodzieja. On bardzo mocno mnie pociągnął i upadłem na podłogę - relacjonował poszkodowany w rozmowie z serwisem haloursynów.

    Mężczyzna w rozmowie z lokalnym serwisem stwierdził, że nie ma wątpliwości, iż kradzież nie była przypadkiem. Podkreśla, że poza pracownikami banku nikt nie wiedział o wypłacie przez niego tak dużej sumy.

    Działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy i ujęcia sprawcy prowadzi warszawska policja.

