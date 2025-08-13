Wyskoczyli z jednego samolotu. W powietrzu doszło do zderzenia
Dwóch skoczków zderzyło się w powietrzu w rejonie lądowiska w Chrcynnie (woj. mazowieckie). Do wypadku doszło po skoku z samolotu, jeszcze przed otwarciem spadochronów. Obaj mężczyźni trafili do szpitala, a przyczynę zdarzenia badają służby.
W skrócie
- Dwóch skoczków spadochronowych zderzyło się w powietrzu nad lądowiskiem w Chrcynnie.
- Obaj mężczyźni, 35-letni obywatel Ukrainy i 47-letni Polak, przeżyli incydent i zostali przewiezieni do szpitala.
- O zdarzeniu została poinformowana Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura.
Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim kom. Joanna Wielocha przekazała, że policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu po godzinie 15.
- W rejonie lądowiska w Chrcynnie dwóch skoczków wyskoczyło z jednego samolotu. Zderzyli się ze sobą zanim otworzyły się czasze spadochronów. Potem czasze prawidłowo otworzyły się i skoczkowie wylądowali na ziemi - powiedziała policjantka.
Mazowieckie. Zderzenie spadochroniarzy na lądowisku w Chrcynnie
Rzeczniczka policji poinformowała również, że funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce przekazali, że obaj skoczkowie byli przytomni.
- 35-letni obywatel Ukrainy został poddany badanu na zawartość alkoholu. Był trzeźwy. Został przewieziony karetką do szpitala. 47-letni Polak śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przewieziony do szpitala. On nie został na miejscu przebadany na obecność alkoholu - wyjaśniła policjantka.
Jak ustaliła redakcja "Kuriera Nowodworskiego" młodszy ze spadochroniarzy doznał urazu ręki oraz barku, a starszy z mężczyzn doznał obrażeń wewnętrznych.
O zdarzeniu została poinformowana Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura.