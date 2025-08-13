W skrócie Dwóch skoczków spadochronowych zderzyło się w powietrzu nad lądowiskiem w Chrcynnie.

Obaj mężczyźni, 35-letni obywatel Ukrainy i 47-letni Polak, przeżyli incydent i zostali przewiezieni do szpitala.

O zdarzeniu została poinformowana Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura.

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim kom. Joanna Wielocha przekazała, że policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu po godzinie 15.

- W rejonie lądowiska w Chrcynnie dwóch skoczków wyskoczyło z jednego samolotu. Zderzyli się ze sobą zanim otworzyły się czasze spadochronów. Potem czasze prawidłowo otworzyły się i skoczkowie wylądowali na ziemi - powiedziała policjantka.

Mazowieckie. Zderzenie spadochroniarzy na lądowisku w Chrcynnie

Rzeczniczka policji poinformowała również, że funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce przekazali, że obaj skoczkowie byli przytomni.

- 35-letni obywatel Ukrainy został poddany badanu na zawartość alkoholu. Był trzeźwy. Został przewieziony karetką do szpitala. 47-letni Polak śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przewieziony do szpitala. On nie został na miejscu przebadany na obecność alkoholu - wyjaśniła policjantka.

Jak ustaliła redakcja "Kuriera Nowodworskiego" młodszy ze spadochroniarzy doznał urazu ręki oraz barku, a starszy z mężczyzn doznał obrażeń wewnętrznych.

