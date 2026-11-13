Wyrzucił karabinek przez okno i uciekł. Niebezpieczny incydent w Warszawie

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

30-latek pod wpływem alkoholu wyrzucił z okna swojego mieszkania karabinek pneumatyczny, który następnie ranił 49-letniego przechodnia. Policja namierzyła podejrzane mieszkanie. W środku znaleziono pudełko ze śrutem i butle na sprężone powietrze. Okazało się, że 30-latek miał na liście jeszcze inne przewinienia.

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Radiowóz policyjny z zapalonym sygnałem świetlnym i karabinek pneumatyczny leżący na chodniku
Interwencja policji na warszawskiej Pradze Północ KRP VI - Białołęka, Praga Północ, Targówek / Lukasz GdakEast News

W skrócie

  • 30-letni mieszkaniec Warszawy wyrzucił z okna na siódmym piętrze karabinek pneumatyczny, który spadł na przechodnia i poważnie zranił go w nogę.
  • Poszkodowany 49-latek wymagał przewiezienia do szpitala, natomiast policjanci znaleźli w mieszkaniu podejrzanego śrut oraz butlę na sprężone powietrze.
  • Sprawca przyznał się do wyrzucenia broni po powrocie do lokalu, a przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że miał ponad pół promila alkoholu w organizmie.
  • Przed zatrzymaniem mężczyzna uciekł samochodem, doprowadzając do kolizji przy ulicy Radzymińskiej oraz uderzając w bramę wjazdową na ulicy Ząbkowskiej.
  • Zatrzymany usłyszał zarzuty narażenia człowieka na niebezpieczeństwo oraz jazdy w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
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Do niebezpiecznego incydentu doszło na Pradze Północ w Warszawie. Policja dostała zawiadomienie o mężczyźnie, który został raniony wyrzuconym z dużej wysokości karabinkiem przypominającym broń pneumatyczną z dołączoną do niego butlą na sprężone powietrze.

Przedmiot miał zostać wyrzucony z okna na siódmym piętrze pobliskiego budynku i trafić przechodnia, który doznał obrażeń nogi i musiał zostać zabrany karetką do szpitala. Poszkodowany pokazał przybyłym na miejsce policjantom, z którego okna wyrzucono broń.

"Policjanci udali się do wytypowanego mieszkania. Drzwi do niego były szeroko otwarte, jednak nikogo w środku nie zastali. Mundurowi na parapecie znaleźli pudełko ze śrutem oraz taką samą butlę na sprężone powietrze, jaką zabezpieczyli na chodniku przed budynkiem" - przekazała w komunikacie nadkom. Paulina Onyszko z warszawskiej policji.

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Warszawa. Wyrzucił karabinek z okna, 30-latek zatrzymany

Podczas czynności w mieszkaniu zjawił się 30-letni mężczyzna. Przyznał się, że to on wyrzucił karabinek przez okno. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy i przewieziony na komendę, gdzie przebadano go na obecność alkoholu w organizmie. Mężczyzna miał ponad pół promila w wydychanym powietrzu.

Wcześniej, po wyrzuceniu karabinku przez okno, 30-latek uciekł samochodem z miejsca zdarzenia. Mężczyzna doprowadził do kolizji przy ul. Radzymińskiej, a następnie uderzył w bramę wjazdową parkingu podziemnego przy ul. Ząbkowskiej.

"Policjanci przewieźli zatrzymanego do szpitala, by pobrać od niego krew do badań na zawartość alkoholu. Zatrzymali też jego prawo jazdy" - poinformowała nadkom. Onyszko.

"Mężczyzna usłyszał zarzuty za narażenie 49-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo i uszkodzenie ciała oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Odpowie też za spowodowanie kolizji drogowej. O wysokości kary dla niego zadecyduje sąd" - dodała.

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