Wyrok w głośnej sprawie. Na Wisłostradzie zginęli ojciec i syn

W skrócie Dawid F., sprawca wypadku na Wybrzeżu Gdyńskim, został skazany na łączną karę 15 lat więzienia, a prokuratura zapowiedziała apelację, żądając wyższego wyroku.

Zdarzenie miało miejsce, gdy kierowca Opla zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z motocyklem, którym jechali ojciec i nastoletni syn. Obaj zmarli w wyniku odniesionych obrażeń.

Oskarżony prowadził pojazd mimo zakazu i przyznał się do winy. Towarzyszący mu Mariusz P. został oskarżony o nieudzielenie pomocy i nie przyznał się do stawianych zarzutów.

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"Sprawca wypadku na Wybrzeżu Gdyńskim z 11 lipca 2025 r., gdzie śmierć ponieśli jadący na motocyklu ojciec i syn, skazany na karę łączną 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator żądał 19 lat pozbawienia wolności. Prokuratura żoliborska zapowiada apelację od tego wyroku" - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

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Z komunikatu opublikowanego przez policję wynikało, że kierujący Oplem Vectra zjechał na przeciwległy pas ruchu, "doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym motocyklem oraz osobowym audi". Samochód w chwili uderzenia jechał z prędkością 108 kilometrów na godzinę.

Po zdarzeniu 45-letni motocyklista trafił do szpitala, gdzie zmarł. Do placówki zabrany został również jego 13-letni syn, który walczył o życie. Ostatecznie chłopca również nie udało się uratować.

Funkcjonariusze informowali, że po wypadku kierowca Opla wraz z pasażerem uciekli pieszo z miejsca wypadku. Finalnie udało się ich zatrzymać. Byli to dwaj mężczyźni, obywatele Polski - Dawid F. i Mariusz P. Zostali oni zatrzymani w Wawrze, w różnych hostelach.

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Dawid F. został oskarżony o "umyślne naruszenie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określonej w ustawie Prawo o ruchu drogowym". Śledczy zarzucali mu, że w dniu, w którym doszło do tragicznego wypadku, prowadził samochód, łamiąc nałożony mu przez Sąd Rejonowy w Radomiu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Oskarżony przyznał się do winy.

Z kolei pasażer samochodu Mariusz P. został oskarżony o nieudzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku. Za ten czyn groziło mu do trzech lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

Z ustaleń prokuratury wynikało, że Dawid F. był wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu. Mariusz P. miał natomiast za sobą przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece oraz był poszukiwany listem gończym.





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