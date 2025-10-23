W skrócie Autobus miejski zderzył się z ciężarówką przewożącą koparkę w okolicach Galerii Mokotów w Warszawie.

W wyniku wypadku poszkodowanych zostało siedem osób, z czego cztery trafiły do szpitala.

Ruch wokół miejsca zdarzenia został zablokowany i skierowano tam osiem karetek.

W czwartek o godz. 16:54 autobus ZTM linii 189 zderzył się z ciężarówką w zestawie, która transportowała koparkę. Na miejsce zadysponowano funkcjonariuszy policji i osiem zespołów ratownictwa medycznego.

Ciężarówka zaczepiła o autobus podczas skrętu. - Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca ciężarówki poruszał się prawym pasem i skręcał w prawo. To był długi zestaw, więc przy skręcie zajął część środkowego pasa, którym jechał autobus - powiedział Interii mł. asp. Paweł Chmura, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Warszawa. Zderzenie ciężarówki z autobusem. Siedem osób poszkodowanych

Na przyczepie ciężarówki znajdowała się koparka. Około godz. 18 na miejsce miał przybyć holownik do usunięcia uszkodzonego autobusu miejskiego. Przystąpiono także do rozdzielenia zestawu ciężarówki.

Poszkodowanych jest siedem osób. Cztery z nich zostały przewiezione do szpitala. Na ten moment nie wiadomo, w jakim są stanie.

Zablokowane są ulica Wołowska i Aleja Wilanowska. Obszar dookoła Galerii Mokotów jest nieprzejezdny, wobec czego służby apelują do kierowców o wybieranie innej drogi. Utrudnienia są tym bardziej poważne, że w okolicy znajduje się wiele biur, a wypadek miał miejsce w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

