W skrócie Autokar z 32 dziećmi zderzył się z ciężarówką w miejscowości Osowiec pod Grodziskiem Mazowieckim, skutkując drobnymi obrażeniami u jedenaściorga dzieci oraz koniecznością hospitalizacji dla opiekunki i kierowcy pojazdu.

Do wypadku doszło na ulicy Mazowieckiej, gdzie autokarem podróżowało łącznie 37 osób, a na miejsce skierowano osiem zastępów strażaków i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Po zdarzeniu dzieci zostały przewiezione autokarem zastępczym do szkoły, a ulica Mazowiecka została całkowicie zablokowana przy skrzyżowaniu z ulicą Dębową.

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Do wypadku doszło w poniedziałek około godz. 9.30 na ulicy Mazowieckiej w Osowcu. Zderzyły się tam autokar przewożący dzieci ze szkoły podstawowej oraz samochód ciężarowy.

Autokarem podróżowało łącznie 37 osób: 32 dzieci w wieku 10-11 lat, cztery opiekunki oraz kierowca. Na miejsce skierowano osiem zastępów straży pożarnej oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Służby na miejscu wypadku autokaru w Osowcu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim materiał zewnętrzny

Wypadek autokaru w Osowcu. Dwie osoby w szpitalu

Najnowsze informacje z miejsca zdarzenia przekazał Interii mł. asp. Rafał Łyszkowski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Wypadek autokaru z dziećmi w Osowcu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim materiał zewnętrzny

- Na obecną chwilę mamy dwie osoby poszkodowane. To opiekunka, która została przetransportowana karetką do szpitala i kierowca który również trafił na oddział szpitala z urazem nadgarstka. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, jednak odleciał bez pacjenta. Jedenaścioro dzieci odniosło drobne otarcia i otłuczenia - przekazał.

Strażak zaznaczył, że nie ma informacji na temat aktualnego stanu zdrowia opiekunki.

Dzieci zostały zabrane z miejsca wypadku podstawionym autokarem zastępczym. Pojazd ma przetransportować je do szkoły, skąd odbiorą je opiekunowie.

Ulica Mazowiecka została całkowicie zablokowana na wysokości skrzyżowania z ulicą Dębową.



