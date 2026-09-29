Wypadek szkolnego autokaru pod Grodziskiem Mazowieckim. Są ranni

Karol Płatek

Karol Płatek

Autokar przewożący 32 dzieci zderzył się z ciężarówką w Osowcu pod Grodziskiem Mazowieckim. Jedenaścioro z nich odniosło drobne obrażenia -otarcia i potłuczenia. Do szpitala trafili opiekunka oraz kierowca autokaru.

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Uszkodzony autokar po wypadku w Osowcu. Na miejscu pracują strażacy, obok pojazdu stoi wóz straży pożarnej.
Wypadek autokaru z dziećmi w OsowcuKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckimmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Autokar z 32 dziećmi zderzył się z ciężarówką w miejscowości Osowiec pod Grodziskiem Mazowieckim, skutkując drobnymi obrażeniami u jedenaściorga dzieci oraz koniecznością hospitalizacji dla opiekunki i kierowcy pojazdu.
  • Do wypadku doszło na ulicy Mazowieckiej, gdzie autokarem podróżowało łącznie 37 osób, a na miejsce skierowano osiem zastępów strażaków i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
  • Po zdarzeniu dzieci zostały przewiezione autokarem zastępczym do szkoły, a ulica Mazowiecka została całkowicie zablokowana przy skrzyżowaniu z ulicą Dębową.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Do wypadku doszło w poniedziałek około godz. 9.30 na ulicy Mazowieckiej w Osowcu. Zderzyły się tam autokar przewożący dzieci ze szkoły podstawowej oraz samochód ciężarowy.

Autokarem podróżowało łącznie 37 osób: 32 dzieci w wieku 10-11 lat, cztery opiekunki oraz kierowca. Na miejsce skierowano osiem zastępów straży pożarnej oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Uszkodzony autokar na miejscu wypadku w Osowcu. Obok pojazdu stoją samochód ciężarowy i wóz straży pożarnej.
Służby na miejscu wypadku autokaru w OsowcuKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckimmateriał zewnętrzny

Wypadek autokaru w Osowcu. Dwie osoby w szpitalu

Najnowsze informacje z miejsca zdarzenia przekazał Interii mł. asp. Rafał Łyszkowski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Autokar i ciężarówka po zderzeniu w Osowcu. Na miejscu wypadku znajdują się policja, straż pożarna i pomoc drogowa.
Wypadek autokaru z dziećmi w OsowcuKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckimmateriał zewnętrzny

- Na obecną chwilę mamy dwie osoby poszkodowane. To opiekunka, która została przetransportowana karetką do szpitala i kierowca który również trafił na oddział szpitala z urazem nadgarstka. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, jednak odleciał bez pacjenta. Jedenaścioro dzieci odniosło drobne otarcia i otłuczenia - przekazał.

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Strażak zaznaczył, że nie ma informacji na temat aktualnego stanu zdrowia opiekunki.

Dzieci zostały zabrane z miejsca wypadku podstawionym autokarem zastępczym. Pojazd ma przetransportować je do szkoły, skąd odbiorą je opiekunowie.

Ulica Mazowiecka została całkowicie zablokowana na wysokości skrzyżowania z ulicą Dębową.

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